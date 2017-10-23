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В Японии прошли парламентские выборы

  • 23.10.2017 13:03
В Японии прошли парламентские выборы

В Японии прошли досрочные парламентские выборы.

В конце сентября в стране было объявлено о роспуске нижней палаты. Результаты голосования станут известны уже сегодня.

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