Письмо с «Титаника» продано в Британии на аукционе

Письмо, написанное на борту Титаника, продано на аукционе в Британии за 166 тысяч долларов.

Оно было написано всего за день до крушения. Уникальный артефакт содержит герб «Титаника». Автор письма путешествовал с женой. Она одна из немногих выживших в катастрофе.

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