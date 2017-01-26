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На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода

  • 26.01.2017 07:46
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в Западных областях осадки.

Местами усиление ветра с метелью, туман, гололед. В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, усиление ветра 15-20, местами 25, днем порывы 30 м/с. В Алматинской области местами-туман, усиление ветра днем 15-20 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами – туман, усиление ветра ночью 15-20 м/с. В Кызылординской области местами туман, гололед, усиление ветра ночью 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами туман усиление ветра 17-22 м/с. В Атырауской области местами туман, гололед, усиление ветра днем 15-20 м/с. В Актюбинской, Западно-Казахстанской областях ожидается местами – метель, гололед, в Актюбинской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях усиление ветра 15-20, местами 25 м/с, местами – метель. В Карагандинской области местами – метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами метель, усиление ветра 17-22 м/с.

Источник: emer.gov.kz

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