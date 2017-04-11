На большей части страны ожидается небольшое похолодание

По прогнозу синоптиков Казгидромет , на смену установившейся в последние дни теплой погоде идет небольшое похолодание.

Циклон, расположенный над западными областями Казахстана, смещается в северо-восточном направлении, и будет определять погоду в предстоящие трое суток на большей части территории республики.

С ним ожидается пасмурная погода с осадками, преимущественно с дождем, местами усилится ветер до 15-25 м/с. Температура понизится, но сохранится выше обычной на 3-6ºС.

В Астане 11 апреля переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +14+16°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +19+21°С.