Температура ниже климатической нормы ожидается в некоторых областях республики

Холодные атмосферные фронты, преобладавшие в выходные дни, на территории Казахстана, отступают, температура воздуха при этом ожидается ниже климатической нормы, на юге и юго-востоке республики около нормы.

На западе Казахстана в понедельник очередной атмосферный фронт принесёт дожди, местами возможны сильные гроза и град, при грозе ожидается шквалистый ветер, передает kazhydromet.kz. Консультативный прогноз погоды по г. Астана на 12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +24+26°С. Консультативный прогноз погоды по г. Алматы на 12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе порывы 8 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

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