Температура ниже климатической нормы ожидается в некоторых областях республики - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 315,38
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Температура ниже климатической нормы ожидается в некоторых областях республики

  • 12.06.2017 07:03
Температура ниже климатической нормы ожидается в некоторых областях республики Ogorod.ru

Холодные атмосферные фронты, преобладавшие в выходные дни, на территории Казахстана, отступают, температура воздуха при этом ожидается ниже климатической нормы, на юге и юго-востоке республики около нормы.

На западе Казахстана в понедельник очередной атмосферный фронт принесёт дожди, местами возможны сильные гроза и град, при грозе ожидается шквалистый ветер, передает kazhydromet.kz.

Консультативный прогноз погоды по г. Астана на 12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +24+26°С.

Консультативный прогноз погоды по г. Алматы на 12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе порывы 8 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Ветреная погода ожидается на большей части территории Казахстана Ветреная погода ожидается на большей части территории Казахстана
Ливневые дожди ожидаются в большинстве областей Казахстана Ливневые дожди ожидаются в большинстве областей Казахстана
Прогноз погоды в Казахстане на 7 июня Прогноз погоды в Казахстане на 7 июня
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.