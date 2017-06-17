В северных областях Казахстана ожидается сильный дождь

Активный циклон с Поволжья смещается на Западную Сибирь через северные области Казахстана.

Поэтому здесь в выходные дни ожидаются дожди, местами сильные и град, местами шквалистый ветер 17-25м/с и понижение температуры до 2-5ºС ниже климатической нормы, передает На остальной территории республики под влиянием атмосферных фронтов связанных с этим циклоном, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе усиление ветра о 15-20м/с и ослабление жары.

Консультативный прогноз погоды по г. Астана на 17 июня: малооблачно, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

Консультативный прогноз погоды по г. Алматы на 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

Источник: kazhydromet.kz