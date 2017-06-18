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Прогноз погоды в Казахстане на 18 июня

  • 18.06.2017 07:05
Прогноз погоды в Казахстане на 18 июня фото: dpchas.com.ua

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами дождь с грозой и усилением ветра.

На юге с пыльной бурей, на юго-востоке, востоке и в центре республики днем ожидается сильная жара. Лишь на юго-западе республики погода без осадков.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях ночью местами 15-20, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с, возможен град. В Акмолинской области ночью местами 15-20, днем  порывы 25 м/с, возможен град. В Карагандинской области местами ветер 15-20 м/с, возможен град. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, утром и днем в Южно-Казахстанской, Жамбылской, ночью в Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами ветер 18 м/с. Ночью и утром в Мангистауской области местами туман.

Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара.

Источник: emer.gov.kz

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