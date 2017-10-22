Только на южной части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед.
В Карагандинской области ожидаются местами усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед. В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с. В Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами туман, гололед. В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман.
Источник: kazhydromet.kz