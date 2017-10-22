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Только на южной части территории Казахстана ожидается погода без осадков

  • 22.10.2017 07:02
Только на южной части территории Казахстана ожидается погода без осадков Arnapress.kz

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами осадки, лишь на юге, юго-востоке ожидается погода без осадков.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

В Карагандинской области ожидаются местами усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед. В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с. В Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами туман, гололед. В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман.

Источник: kazhydromet.kz

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