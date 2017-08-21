Степень загрязнения Усть-Каменогорска определят по грибам

С их помощью химики и биологи региона вплоть до миллиграммов отследят концентрацию тяжелых металлов в почве и атмосфере.

Новый вид экомониторинга аналогов в Казахстане пока не имеет.

Учёные Усть-Каменогорска временно переквалифицировались в грибников. Разделились по районам, прямо в черте города организовали сбор вешенок и маслят. Вылазка на природу для них первая стадия сложного научного эксперимента.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

- Исследовать уровень экологического загрязнения по грибам ученые взялись неспроста, ведь в отличие от почвы и растений грибы в 500 раз больше аккумулируют тяжелые металлы.

Уже в лаборатории над грибами колдуют химики и биологи.

Дальше природный материал растворяют в кислоте и помещают в специальную камеру. Полученная жидкость и есть уникальный биоиндикатор, позволяющий выявить в почвах десятки видов загрязнителей - от цинка и свинца до опасного кадмия.

Анатолий Чурсин, директор научно-исследовательской лаборатории:

- Грибы именно потребляют все эти тяжелые металлы. Почва или растения, которые произрастают, овощи или культурные растения могут не потреблять тяжелые металлы. Если им хватает других веществ гумуса, то они могут не потреблять ни цинка, ни свинца, ни кадмия.

Первые и достаточно четкие результаты грибных анализов уже есть.

Вдоль трассы Усть-Каменогорск-Риддер, к примеру, в почве в среднем содержится 95 миллиграммов меди и 34 миллиграмма кадмия на килограмм. Все эти цифры и соотношения химики обещают передать экологам.

Елена Полянцева, специалист Центра экологической безопасности г. Усть-Каменогорска:

- Исследования нам точно было бы очень интересно посмотреть, и уже мы договорились и с экологическими госструктурами, которым тоже будут интересны результаты этих исследований.

По итогам исследований ученые составят печатную монографию ареалов загрязнений Восточного Казахстана. Чтобы не замалчивать экологические проблемы, а оперативно их решать.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Аслан Тулепов