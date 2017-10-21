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Сотрудники двух министерств часто перерабатывают сверх нормы

  • 21.10.2017 11:15
Сотрудники двух министерств часто перерабатывают сверх нормы Kapital.kz

Специалисты Министерств образования и науки, а также труда и социальной защиты часто перерабатывают сверх нормы.

Сотрудники этих ведомств задерживаются на час-два после окончания рабочего дня, а бывает, что не уходят домой до глубокой ночи. Такие данные после проведения рейдов озвучили в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. Нарушения трудового законодательства зафиксировали и в столичном акимате. Проверяющие отметили, что при частом нарушении трудовых прав подчиненных и неумении правильно организовать рабочий процесс, руководителей отделов могут уволить.

Галым Байтук, член специальной мониторинговой группы АДГСПК РК:

- Мы предупреждаем словесно, но видите, с нами всегда ходят руководители аппарата или ответственный секретарь. Мы просим его взять объяснительные. А когда уже приглашает специальная мониторинговая группа, или мы можем пригласить ее на комиссию по этике. Этих руководителей. Там уже вопрос ставится серьёзнее. Там мы уже требуем принять меры. От замечания вплоть до увольнения с работы.

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