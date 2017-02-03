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И.Тасмагамбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в РФ

  • 03.02.2017 19:45
И.Тасмагамбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в РФ Фото: today.kz

Глава государства объявил о своем решении назначить И.Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации. 

 

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