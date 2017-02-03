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И.Тасмагамбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в РФ
- 03.02.2017 19:45
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Глава государства объявил о своем решении назначить И.Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации.
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