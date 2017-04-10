В минэнерго откажутся от госрегулирования цены на газ к 2020 году

Отпустить цены на газ в свободное плавание в Казахстане планируют к 2020 году. Об этом сегодня заявили в министерстве энергетики.

Отказ от госрегулирования будет проходить поэтапно с внедрением электронной торговой площадки. Работать она начнет 1 января 2018 года. С этого времени, по планам министерства, доля госрегулируемого газа постепенно будет уменьшаться с 80 до 0 процентов.

Новые механизмы позволят избежать дефицита голубого топлива в Казахстане и улучшить экономическое положение производителей газа. По данным энергетического ведомства, сейчас заводы работают в убыток. А вот насколько может подорожать газ для конечного потребителя, в минэнерго сказать не смогли, это будет завесить от мировых цен.

Правда пообещали, что в ближайшем году резких скачков цен не будет.

Зияш Киякбаев, директор департамента развития газовой промышленности МЭ РК

- Со временем мы предполагаем, планируем оставить государственное регулирование цен только для населения, получающих газ через групповую резервуарную установку. По нашим расчетам, это примерно около 10 процентов объемов потребления в текущий момент. Тем самым мы наиболее социально-уязвимые слои населения защитим, а остальной весь объем газа пойдет на рыночные рельсы.