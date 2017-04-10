В минэнерго откажутся от госрегулирования цены на газ к 2020 году - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 313, 67
EUR/KZT 332,9
RUB/KZT 5,5
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В минэнерго откажутся от госрегулирования цены на газ к 2020 году

  • 10.04.2017 21:30
В минэнерго откажутся от госрегулирования цены на газ к 2020 году

Отпустить цены на газ в свободное плавание в Казахстане планируют к 2020 году. Об этом сегодня заявили в министерстве энергетики.

Отказ от госрегулирования будет проходить поэтапно с внедрением электронной торговой площадки. Работать она начнет 1 января 2018 года. С этого времени, по планам министерства, доля госрегулируемого газа постепенно будет уменьшаться с 80 до 0 процентов.

Новые механизмы позволят избежать дефицита голубого топлива в Казахстане и улучшить экономическое положение производителей газа. По данным энергетического ведомства, сейчас заводы работают в убыток. А вот насколько может подорожать газ для конечного потребителя, в минэнерго сказать не смогли, это будет завесить от мировых цен.

Правда пообещали, что в ближайшем году резких скачков цен не будет.

Зияш Киякбаев, директор департамента развития газовой промышленности МЭ РК 

- Со временем мы предполагаем, планируем оставить государственное регулирование цен только для населения, получающих газ через групповую резервуарную установку. По нашим расчетам, это примерно около 10 процентов объемов потребления в текущий момент. Тем самым мы наиболее социально-уязвимые слои населения защитим, а остальной весь объем газа пойдет на рыночные рельсы.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

В Астане со 2 полугодия 2017 года подорожают коммунальные услуги
В РК оценщики будут работать без госрегулирования
В Казахстане отказываются от госрегулирования стоимости дизельного топлива
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.