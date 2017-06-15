В столице стартует X Астанинский экономический форум

Тема этого года - «Новая энергия - Новая экономика».

Ботагоз Саркулова, корреспондент:

- Ежегодный Астанинский экономический форум традиционно собрал в столице Казахстана экономическую элиту, можно сказать «звезд экономики». Среди участников этого года председатель правления DP World, Председатель корпорации JPMorgan Chase International, экономист и трейдер Нассим Талеб (автор теории «Черный лебедь») и ведущие эксперты и ученые по экономике, включая Нобелевских лауреатов. В этом году форум юбилейный. Десятый по счету. Тема этого года - «Новая энергия – Новая экономика». Программа очень насыщенна, впрочем, как и всегда.

Завтра состоится традиционная панельная сессия с участием Главы Государства. Что касается первого дня форума, на сегодня запланировано более 20 мероприятий. Это панельные сессии, круглые столы, пресс-конференции. В 9.30 утра началась сессия с участием главы отечественного кабмина.

Сейчас эксперты Всемирного банка представляют результаты системной диагностики экономики нашей страны. Ее цель - определить потребности Казахстана на среднесрочный период. Еще одна тема, которую сегодня будут обсуждать на АЭФ – процесс программы приватизации, идущий в нашей стране. Спикеры обсудят методы инвестирования потенциальных покупателей, преимущества IPO перед стратегической продажей (если таковые имеются). Также сегодня будет обсуждаться процесс формирования национального бренда. Будет дискуссия на тему кто и как должен этим заниматься и как оценить экономический эффект от нацбренда.

В целом не могу не отметить, что АЭФ - площадка, где делаются достаточно значимые прогнозы и заявления.



