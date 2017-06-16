У Казахстана есть потенциал 100% перейти на альтернативную энергетику до 2050 года - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

У Казахстана есть потенциал 100% перейти на альтернативную энергетику до 2050 года

  • 16.06.2017 09:58
У Казахстана есть потенциал 100% перейти на альтернативную энергетику до 2050 года guidion.de

Казахстан 100% может перейти на альтернативную энергетику до 2050 года.

Об этом сообщил профессор солнечной экономики Кристиан Брейер на пресс-конференции «Презентация по переходу Казахстана на 100% альтернативную энергетику» исследования в рамках Астанинского экономического форума-2017.

К.Брейер в своей работе сравнил уровень и потенциал зеленой энергетики Казахстана с разными странами.

«Норвегия использует гидроэнергию, также энергию ветра. В Парагвае используется гидроэнергия также. В Коста-Рике используются солнечное, гидро-, и биоэнергия, эта страна очень богата на ресурсы. Во всем мире энергия ветра и гидроэнергия развивается. Индия быстроразвивающийся рынок солнечной энергетики, поэтому больше использует солнечную энергию», - рассказал профессор.

Авторами презентации были смоделированы три сценария перехода Казахстана на альтернативную энергетику с различными уровнями интеграции сектора. Результаты показывают, что существующая энергетическая система Казахстана может быть преобразована в систему со 100% долей альтернативной энергетики до 2050 года.

Переход на альтернативную энергетику поможет решить проблему нехватки воды, поскольку предлагаемая модель может генерировать энергию.

«Казахстан в основном зависит от угля, есть у вас гидростанции, есть нефть, газ. Если говорить о вашей стране, то это солнечная энергия. Казахстан в принципе может использовать различные виды энергии, для того чтобы мы могли сбалансировать источники, солнечные батареи. Может, через 20-30 лет заменят нам газ. Очень много разрабатывается различные решения из Европы, Китая», - отметил ученый. 

Отметим, что переход на возобновляемые источники энергии является приоритетным направлением Казахстана с 2011 года.

Напомним, в Астане проходит экономический форум. Темой форума стала «Новая энергия - новая экономика». В нем принимают участие свыше 4 тыс. делегатов из 100 стран.

Акбота Кузекбай

Источник: strategy2050.kz

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Продолжительность жизни астанчан превышает среднереспубликанский показатель на 3 года Продолжительность жизни астанчан превышает среднереспубликанский показатель на 3 года
Неустойчивый характер погоды ожидается на территории Казахстана Неустойчивый характер погоды ожидается на территории Казахстана
Казахстан и Швеция будут укреплять межпарламентское сотрудничество Казахстан и Швеция будут укреплять межпарламентское сотрудничество
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.