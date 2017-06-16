У Казахстана есть потенциал 100% перейти на альтернативную энергетику до 2050 года

Казахстан 100% может перейти на альтернативную энергетику до 2050 года.

Об этом сообщил профессор солнечной экономики Кристиан Брейер на пресс-конференции «Презентация по переходу Казахстана на 100% альтернативную энергетику» исследования в рамках Астанинского экономического форума-2017.

К.Брейер в своей работе сравнил уровень и потенциал зеленой энергетики Казахстана с разными странами.

«Норвегия использует гидроэнергию, также энергию ветра. В Парагвае используется гидроэнергия также. В Коста-Рике используются солнечное, гидро-, и биоэнергия, эта страна очень богата на ресурсы. Во всем мире энергия ветра и гидроэнергия развивается. Индия быстроразвивающийся рынок солнечной энергетики, поэтому больше использует солнечную энергию», - рассказал профессор.

Авторами презентации были смоделированы три сценария перехода Казахстана на альтернативную энергетику с различными уровнями интеграции сектора. Результаты показывают, что существующая энергетическая система Казахстана может быть преобразована в систему со 100% долей альтернативной энергетики до 2050 года.

Переход на альтернативную энергетику поможет решить проблему нехватки воды, поскольку предлагаемая модель может генерировать энергию.

«Казахстан в основном зависит от угля, есть у вас гидростанции, есть нефть, газ. Если говорить о вашей стране, то это солнечная энергия. Казахстан в принципе может использовать различные виды энергии, для того чтобы мы могли сбалансировать источники, солнечные батареи. Может, через 20-30 лет заменят нам газ. Очень много разрабатывается различные решения из Европы, Китая», - отметил ученый.

Отметим, что переход на возобновляемые источники энергии является приоритетным направлением Казахстана с 2011 года.

Напомним, в Астане проходит экономический форум. Темой форума стала «Новая энергия - новая экономика». В нем принимают участие свыше 4 тыс. делегатов из 100 стран.

Акбота Кузекбай

Источник: strategy2050.kz