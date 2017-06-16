В Казахстане к 2025 году увеличат добычу нефти и газа

К 2025 году объем добычи нефти планируется увеличить до 107,3 млн, объем добычи газа до 77,3 млрд куб. м.

Об этом сказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов на пресс-конференции, посвященной реализации целей и задач в сфере энергетики в СЦК.

«В рамках реализаций целей и задач, поставленных в Послании Президента народу Казахстана, в Министерстве энергетики РК 1 марта создан Штаб внедрения, который занимается разработкой и внедрением инициатив для новой модели экономического роста Третьей модернизации экономики. Инициативы позволят сохранить стратегическую значимость энергетической отрасли и придать новый импульс развитию нефтегазового комплекса, в том числе сферы геологоразведки», - сказал А.Магауов.

Для успеха реализации инициатив применен проектный метод управления, который широко используется в развивающихся странах для осуществления эффективных достижений в экономике.

«На этапе планирования в течении 100 дней (с 1 марта 2017 года) были конкретизированы реальные внутренние и внешние вызовы, подготовлены инициативы для внедрения, поставлены целевые индикаторы проектов, ключевые показатели эффективности инициатив, определен размер и источники финансирования, разработаны детальные планы внедрения», - отметил А.Магауов.

На этапе внедрения в течение последующих 500 дней предусмотрено 11 инициатив в нефтегазовом комплексе.

«К 2025 году объем добычи нефти планируется увеличить до 107,3 млн, объем добычи газа до 77,3 млрд куб. м. Ежегодный объем переработки нефти должен составлять порядка 17 млн тонн для производства нефтепродуктов экологических стандартов. Успешная реализация инициатив позволит обеспечить до 2025 года среднегодовой темп роста ВДС топливно-энергетического комплекса (включая инициативы нефтегазохимической, атомной и урановой отраслей) на 4,1% при текущем базовом показателе в 2,4%», - заявил А.Магауов.

В целом, эффект от проработанных инициатив выполняет задачу по вкладу топливно-энергетического комплекса в совокупный целевой рост экономики на уровень 5,5-6% ВВП для достижения стратегической цели вхождения Казахстана в тридцатку развитых стран к 2050 году.

Кайрат Жандыбаев

Источник: strategy2050.kz