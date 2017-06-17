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Украинские промышленники намерены бороться за казахстанский рынок «зеленой» энергетики

  • 17.06.2017 10:08
Украинские промышленники намерены бороться за казахстанский рынок «зеленой» энергетики Мидас-Сервис

В рамках ЭКСПО они посетили крупнейший в стране ветропарк Ерейментау. Его расширение с 22 до 130 ветротурбин распланировано до 2022 года. Украинские предприятия работали на первом этапе и хотели бы продолжить сотрудничество.

Эта поляна гигантских железных одуванчиков - самый большой ветропарк Казахстана. В 150 км от столицы 85-метровые ветровеки выросли почти 2 года назад. 22 турбины уже сгенерировали 300 миллионов киловатт-часов энергии ветра. И этим значительно снизили столичный дефицит электроэнергии.
Ветропарк Ерейментау - это синтез немецких технологий, украинских промышленников, казахстанских финансов и ветра. Ветротурбины последнего поколения построены с учетом непростых местных климатических условий. К примеру, чтобы обеспечить стабильную рабочую температуру, генераторы пришлось закапывать под землю. А металлические конструкции на случай шквального ветра при -40 делать из усиленной стали.
Владислав Еременко, генеральный директор компании «Ветропарки Украины»:
- Возможно было сделать этот парк, возможно было перевести эти сотки тонн металла, возможно было смонтировать его здесь, интегрировать в энергосистему только благодаря тому, что здесь работали люди. И сложилась очень хорошая команда - казахов, украинцев, немцев. Этот парк объединил в себе самые лучшие человеческие качества.
Место, выбранное для ветропарка, одно из наиболее подходящих. Ветра здесь почти постоянно, а средняя скорость 8 метров в секунду, что позволяет получать, как говорят специалисты, стабильный энергетический продукт.
Каныш Молдабаев, управляющий директор АО «Самрук-Энерго»:
- В перспективах совместно с Европейским банком реконструкции и развития, с фондом чистых технологий мы предполагаем преступить в скором времени ко второму этапу. Это еще 50 мегаватт. А вообще в перспективе расширение до 300 мегаватт. 300 мегаватт в год дают 1 млрд киловатт-часов электрической энергии.
Проект перспективный, окупаемость всего 7 лет. Потому желающих принять участие в нем немало. Уже показавшим свои возможности украинским промышленникам конкуренцию здесь составляют китайские и российские компании. Но выбирать лучшего поставщика ветровых ловушек, заверила казахстанская сторона, будут с помощью открытого тендера.
Авторы: Юлана Чаус, Бахтияр Рзаев, Акмолинская область.

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