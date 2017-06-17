Украинские промышленники намерены бороться за казахстанский рынок «зеленой» энергетики

Эта поляна гигантских железных одуванчиков - самый большой ветропарк Казахстана. В 150 км от столицы 85-метровые ветровеки выросли почти 2 года назад. 22 турбины уже сгенерировали 300 миллионов киловатт-часов энергии ветра. И этим значительно снизили столичный дефицит электроэнергии.

Ветропарк Ерейментау - это синтез немецких технологий, украинских промышленников, казахстанских финансов и ветра. Ветротурбины последнего поколения построены с учетом непростых местных климатических условий. К примеру, чтобы обеспечить стабильную рабочую температуру, генераторы пришлось закапывать под землю. А металлические конструкции на случай шквального ветра при -40 делать из усиленной стали.

Владислав Еременко, генеральный директор компании «Ветропарки Украины»:

- Возможно было сделать этот парк, возможно было перевести эти сотки тонн металла, возможно было смонтировать его здесь, интегрировать в энергосистему только благодаря тому, что здесь работали люди. И сложилась очень хорошая команда - казахов, украинцев, немцев. Этот парк объединил в себе самые лучшие человеческие качества.

Место, выбранное для ветропарка, одно из наиболее подходящих. Ветра здесь почти постоянно, а средняя скорость 8 метров в секунду, что позволяет получать, как говорят специалисты, стабильный энергетический продукт.

Каныш Молдабаев, управляющий директор АО «Самрук-Энерго»:

- В перспективах совместно с Европейским банком реконструкции и развития, с фондом чистых технологий мы предполагаем преступить в скором времени ко второму этапу. Это еще 50 мегаватт. А вообще в перспективе расширение до 300 мегаватт. 300 мегаватт в год дают 1 млрд киловатт-часов электрической энергии.

Проект перспективный, окупаемость всего 7 лет. Потому желающих принять участие в нем немало. Уже показавшим свои возможности украинским промышленникам конкуренцию здесь составляют китайские и российские компании. Но выбирать лучшего поставщика ветровых ловушек, заверила казахстанская сторона, будут с помощью открытого тендера.

Авторы: Юлана Чаус, Бахтияр Рзаев, Акмолинская область.



