Казахстан планирует экспортировать 20 электровозов в Беларусь

«Kazakh Invest» уже в шестой раз проводит торговую миссию в Минске. По итогам мероприятий были заключены экспортные контракты на $20 млн США.

«В бизнес-форуме приняли участие 10 отечественных производителей продуктов питания и строительных материалов, машиностроительной, металлургической, химической продукции и более 70 белорусских компаний, заинтересованных в закупе казахстанской продукции», - сообщил управляющий директор нацкомпании «Kazakh Invest» Аскар Арынов.

Также в рамках мероприятия проведена встреча представителей ТОО «Электровоз Курастыру зауыты» с руководством ГО «Белорусская железная дорога». По словам заместителя генерального директора ТОО «ЭКЗ» Андрея Ершова, «были обсуждены вопросы поставок казахстанских пассажирских электровозов в Беларусь. В планах – экспорт 20 пассажирских электровозов модели KZ4AT для нужд Белорусских железных дорог».

«В настоящее время мы ведем работу над электрификацией железных дорог в Беларуси и нас заинтересовали казахстанские электровозы», - отметил главный инженер ГО «Белорусская железная дорога» Валерий Шубадарев.

Также по итогам встречи казахстанских производителей агрохимической продукции ТОО «КазАзот» и ТОО «Темир-Сервис» с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Гракуном В.В. наши компании будут внесены в реестр поставщиков удобрений для нужд сельхозтоваропроизводителей Беларуси.

На полях форума для казахстанских производителей продуктов питания организована встреча с руководством крупнейшей Белорусской торговой сети супермаркетов «Виталюр». По итогам встречи достигнута договоренность о поставках продуктов питания в данную сеть.

Источник: invest.gov.kz