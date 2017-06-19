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Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета по бюджету 2016 года

  • 19.06.2017 21:20
Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета по бюджету 2016 года

Депутаты обеих палат Парламента подробно говорили о том, как государство тратило бюджетные, а значит народные, деньги в 2016 году.

Вопрос чувствительный, потому как госказна увеличивает траты на социальную сферу, но при этом налоговая нагрузка на бизнес не снижается.

Бюджет - это не только нефтяные доходы, но и налоги. И вот сегодня депутаты и профильные министры как раз затронули тему - как создать наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса. Прозвучало, например, что система возврата НДС все-таки будет перестроена. Как известно, НДС - один самых сложных по администрированию налог. Обрадовал предпринимателей и министр финансов Бахыт Султанов. Он сообщил, что уже до конца этого года проверки МСБ будут сокращены на треть. 

Сначала на пленарном заседании в Мажилисе, затем в Сенате и вот сегодня на совместном заседании уже обеих палат Парламента. Шутка ли, вопрос-то более чем серьезный - отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год. Кабмин, как настоящие мушкетеры, все вместе пришли держать ответ перед депутатами. И надо отметить, вопросов, несмотря уже на третье заседание, не убавилось. Обещать не значит жениться. Почему-то именно эту народную поговорку хочется вспомнить, когда очередной раз встречаешься с несоответствием показателей на бумаге и в реальности. Например, по «Дорожной карте занятости». 

Айгуль Нуркина, депутат Мажилиса Парламента РК

- Как это возможно: используете деньги, перевыполняете показатели по мерам, направленным на снижение уровня безработицы, а в итоге уровень безработицы не снижается?

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК

- В 2016 году количество экономически активного населения достигло 9 миллионов, оно повысилось на 4,5 процента. Количество безработных сократилось на 45 тысяч. Принимаемые меры, в том числе по программе занятости, несмотря на повышение экономически активного населения, позволили нам не повысить количество безработных. Мы прорабатываем вопрос, чтобы экономически активное население не перешло в разряд безработных. Начиная с этого года, мы реализуем новую программу, все рекомендации депутатского корпуса учтены.

Сегодня необходимо повышать прозрачность бюджетного процесса и еще важнее улучшить качество планирования. Именно поэтому с этого года проект главного финансового документа страны должен вноситься вместе с заключением Счетного комитета с оценкой основных направлений расходов.

Елеусин Сагиндиков, депутат Сената Парламента РК

- Окажет ли благоприятное воздействие проведение Счетным комитетом предварительной оценки и государственного аудита республиканского бюджета?

Нурмухамбет Абдибеков, председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета 

- Конечно, эта работа не выполнится сразу на 100 процентов. Но мы будем стараться, поэтому в 2017 году результаты будут видны. Если будут вноситься изменения, будет учтено ваше мнение. Думаю, это поможет. На сегодня мы к этому готовы.

В целом Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении бюджета за прошлый год, отметив при этом главные проблемы – неосвоение средств, невыполнение стратегических планов, недостатки в налоговом администрировании. Депутаты надеются, что Правительство и Счетный комитет учтут ежегодные недочеты. 

Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК

- Отчеты Правительства необходимо строить не только на формальных показателях ВВП страны, ущербность которых справедливо заметил Нурсултан Абишевич Назарбаев на Астанинском экономическом форуме. Сегодня нужно видеть реальную картину с учетом долгосрочного характера экономической деятельности Правительства, его влияние на окружающую и бизнес-среду, важным показателем работы Правительства в дальнейшем должен быть эконометрический коэффициент жизни, характеризующий степень социального расслоения на богатых и бедных.

Сергей Ершов, депутат Сената Парламента РК

- Сложно судить о качестве освоения, если бюджет уточнялся дважды в марте и октябре. Мы согласны с мнением Счетного комитета, что данные факты свидетельствуют об отсутствии системного подхода при корректировке постановления Правительства, что значительно усложняет процесс реализации бюджета. Несмотря на многочисленные корректировки параметров, доходы бюджета так и не достигли 100-процентного уровня. 

Если говорить в тенге, то эти самые доходы бюджеты в прошлом году достигли 7,7 триллионов, к слову, потратили больше 8 триллионов тенге, половина из которых ушла на социальную сферу.

Авторы: Асхат Ниязов, Ерсин Муханбеталин и Наурыз Базаров

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