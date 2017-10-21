Страны соглашения ОПЕК+ в сентябре выполнили его на рекордные 120%

Страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) в сентябре выполнили его условия на рекордные 120%, говорится в релизе по итогам заседания технического комитета по мониторингу соблюдения соглашения, прошедшего в пятницу в Вене.

«В сентябре 2017 года страны ОПЕК и участвующие в соглашении нефтедобывающие страны не ОПЕК достигли превосходного уровня соблюдения своих обязательств в 120% — самый высокий уровень с начала действия соглашения», - говорится в сообщении. При этом в августе этот показатель составлял 116%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Источник: ria.ru