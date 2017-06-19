Более 70 инсталляций и скульптур представят на фестивале Astana Art Fest

Астана в эти дни объединяет еще и художников, скульпторов и дизайнеров со всего мира. В столице открылся ежегодный фестиваль Astana Art Fest. Свои работы уже представили полсотни авторов.

Нынешний фестиваль Astana Art Fest как всегда уникальный и неповторимый. Через современное искусство авторы этих не всегда понятных на первый взгляд инсталляций несут в себе скрытый смысл номадизма. Культура и образ кочевников – главная тема выставки.

Майра Измайлова, организатор международного фестиваля Astana Art Fest

- Это очень модное и востребованное направление в мире, а оно у нас в крови. Мы – номады, мы - кочевники. И само с собой это выходит наружу.

Art Fest в этом году в два раза расширил географию участников. В течение лета выставка будет пополняться новыми уникальными работами. Всего жителям и гостям столицы представят больше 70 инсталляции и скульптур. Некоторые уже собирают целые очереди.

Бейбит Асемкул, автор скульптуры

- Называется «Темирболат». Можно сказать, что это 26-летний молодой человек – перспективный, образованный, умный человек казахстанец, который знает, куда идет.

А здесь автор пытается передать значение обычных колес. Ведь если задуматься, это не просто средство передвижения, а средство соединения целых континентов. Глубокий смысл и в этой огненной инсталляции. Британский скульптор создал ее специально для Казахстана. Многочисленные гости фестиваля, кажется, уловили посыл.

Махамбет Канбаба, житель Астаны

- Понравился подход к Арт Фесту, потому что Art Fest в первую очередь призывает быть номадом, применять те знания, которые скопились и передать их в современном мире.

Ежегодный фестиваль только начал свою работу и продлится до 10 сентября. Особую программу организаторы готовят на празднование Дня города.

Автор: Дамир Абуов, оператор: Санжар Жартиев