Более 70 инсталляций и скульптур представят на фестивале Astana Art Fest - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 319,56
EUR/KZT 357,23
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Более 70 инсталляций и скульптур представят на фестивале Astana Art Fest

  • 19.06.2017 21:45
Более 70 инсталляций и скульптур представят на фестивале Astana Art Fest

Астана в эти дни объединяет еще и художников, скульпторов и дизайнеров со всего мира. В столице открылся ежегодный фестиваль Astana Art Fest. Свои работы уже представили полсотни авторов. 

Нынешний фестиваль Astana Art Fest как всегда уникальный и неповторимый. Через современное искусство авторы этих не всегда понятных на первый взгляд инсталляций несут в себе скрытый смысл номадизма. Культура и образ кочевников – главная тема выставки.

Майра Измайлова, организатор международного фестиваля Astana Art Fest

- Это очень модное и востребованное направление в мире, а оно у нас в крови. Мы – номады, мы - кочевники. И само с собой это выходит наружу.

Art Fest в этом году в два раза расширил географию участников. В течение лета выставка будет пополняться новыми уникальными работами. Всего жителям и гостям столицы представят больше 70 инсталляции и скульптур. Некоторые уже собирают целые очереди.

Бейбит Асемкул, автор скульптуры 

- Называется «Темирболат». Можно сказать, что это 26-летний молодой человек – перспективный, образованный, умный человек казахстанец, который знает, куда идет.

А здесь автор пытается передать значение обычных колес. Ведь если задуматься, это не просто средство передвижения, а средство соединения целых континентов. Глубокий смысл и в этой огненной инсталляции. Британский скульптор создал ее специально для Казахстана. Многочисленные гости фестиваля, кажется, уловили посыл. 

Махамбет Канбаба, житель Астаны 

- Понравился подход к Арт Фесту, потому что Art Fest в первую очередь призывает быть номадом, применять те знания, которые скопились и передать их в современном мире.

Ежегодный фестиваль только начал свою работу и продлится до 10 сентября. Особую программу организаторы готовят на празднование Дня города. 

Автор: Дамир Абуов, оператор: Санжар Жартиев

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Для участия во Всемирном Конгрессе инженеров и ученых приехали сотни экспертов Для участия во Всемирном Конгрессе инженеров и ученых приехали сотни экспертов
В Астане заработали 5 остановок на солнечных батареях В Астане заработали 5 остановок на солнечных батареях
В Астане в пилотном режиме запущен проект по управлению парковочным пространством В Астане в пилотном режиме запущен проект по управлению парковочным пространством
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.