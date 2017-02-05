USD/KZT 322,15
EUR/KZT 350,60
RUB/KZT 5,38
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Более 1,7 тысяч семей обретут комфортное жилье после завершения Универсиады

  • 05.02.2017 15:27
Более 1,7 тысяч семей обретут комфортное жилье после завершения Универсиады

Благодаря Универсиаде дальнейшее развитие получил Алатауский район мегаполиса, инвестиции в который за 8 лет выросли в 32 раза. Будучи когда-то малопривлекательной окраиной, сегодня Алатауский район Алматы стал новым центром притяжения для жителей и гостей Алматы.

Здесь построены главные объекты Универсиады – «Алматы Арена» и Атлетическая деревня. В непосредственной близости от «Алматы Арена» возведен микрорайон на 15,6 тыс. квартир, в том числе по программе «Ветхое жилье» два 9-этажных дома. В течение 3-х лет будут построены еще 279 домов на 16 тысяч квартир. 

После проведения игр Атлетическая деревня с полноценной социальной инфраструктурой станет комфортным жилым комплексом для более 1,7 тыс. семей. 1748 квартир Атлетической деревни будут предоставлены в доступную аренду с последующим выкупом, обеспечив 40% возвратности уже в течение первых 8 лет в размере 15,5 млрд тенге. Это позволит сократить очередь на жилье в Алматы на 10%.

В новом жилом комплексе будут функционировать поликлиника, супермаркет, отделения банка и почты, опорный пункт полиции.

Вокруг объектов Универсиады формируется новый культурный центр. Планируется строительство мечети на 7000 человек, которая станет одной из культурных и архитектурных достопримечательностей города. Для будущих жильцов и гостей города продолжит работу ресторан казахской кухни, мультимедийный музей национальных инструментов, театр традиционного искусства «Алатау», центр продаж сувениров ремесленников. В Атлетической деревне будет создан центр для работы около 100 мастеров-ремесленников. Предприятия Алатауского района по завершению Игр получат возможность разместиться в современных комфортных офисах, цена на аренду – в 2 раза ниже аналогичных по городу.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

Казахстанец Нурберген Жумагазиев выиграл «бронзу» в шорт-треке на Универсиаде в Алматы
Казахстанские биатлонисты упустили «золото» в смешанной эстафете на Универсиаде-2017
Универсиада-2017: анонс на 5 февраля
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Календарь

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.