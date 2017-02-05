Более 1,7 тысяч семей обретут комфортное жилье после завершения Универсиады

Благодаря Универсиаде дальнейшее развитие получил Алатауский район мегаполиса, инвестиции в который за 8 лет выросли в 32 раза. Будучи когда-то малопривлекательной окраиной, сегодня Алатауский район Алматы стал новым центром притяжения для жителей и гостей Алматы.

Здесь построены главные объекты Универсиады – «Алматы Арена» и Атлетическая деревня. В непосредственной близости от «Алматы Арена» возведен микрорайон на 15,6 тыс. квартир, в том числе по программе «Ветхое жилье» два 9-этажных дома. В течение 3-х лет будут построены еще 279 домов на 16 тысяч квартир.

После проведения игр Атлетическая деревня с полноценной социальной инфраструктурой станет комфортным жилым комплексом для более 1,7 тыс. семей. 1748 квартир Атлетической деревни будут предоставлены в доступную аренду с последующим выкупом, обеспечив 40% возвратности уже в течение первых 8 лет в размере 15,5 млрд тенге. Это позволит сократить очередь на жилье в Алматы на 10%.

В новом жилом комплексе будут функционировать поликлиника, супермаркет, отделения банка и почты, опорный пункт полиции.

Вокруг объектов Универсиады формируется новый культурный центр. Планируется строительство мечети на 7000 человек, которая станет одной из культурных и архитектурных достопримечательностей города. Для будущих жильцов и гостей города продолжит работу ресторан казахской кухни, мультимедийный музей национальных инструментов, театр традиционного искусства «Алатау», центр продаж сувениров ремесленников. В Атлетической деревне будет создан центр для работы около 100 мастеров-ремесленников. Предприятия Алатауского района по завершению Игр получат возможность разместиться в современных комфортных офисах, цена на аренду – в 2 раза ниже аналогичных по городу.

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