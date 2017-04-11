В Казахстане создадут специальный рейтинг областей по лёгкости ведения бизнеса - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 313, 67
EUR/KZT 332,9
RUB/KZT 5,5
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Казахстане создадут специальный рейтинг областей по лёгкости ведения бизнеса

  • 11.04.2017 17:48
В Казахстане создадут специальный рейтинг областей по лёгкости ведения бизнеса

Легко ли вести бизнес в Казахстане? Как отмечают зарубежные экономисты, реформы для улучшения бизнес-климата позволили нашей стране улучшить позиции в рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2017»: наша страна шагнула на 35-е место, повысив свой рейтинг на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом.

«В рейтинге Всемирного банка Казахстан занимает 35-е место по критерию легкости ведения бизнеса. Это хороший показатель, но нам необходимо продолжить работу, и в первую очередь в регионах страны. Мы создадим специальный рейтинг областей по легкости ведения бизнеса и учредим специальную ежегодную премию, которая будет вручаться в день индустриализации»,- сказал Нурсултан Назарбаев.

Всемирный Банк выделил десять стран с самой высокой долей реформ по улучшению делового климата, где Казахстан занял 2-ю позицию по 7 индикаторам. Так это видят из-за рубежа, со стороны, а наш корреспондент Игорь Нидерер с помощью своих коллег из других регионов Казахстана решил взглянуть на вещи, можно сказать, по свойски. Так, говорят, виднее.

Сколько людей – столько и мнений. Константин Липперт из Усть-Каменогорска руководит заводом по выпуску полимерных изделий. Он сету-ет на то, что сегодня кредитная история – как характеристика: одна плохая строчка – и ты, к примеру, вылетаешь из реестра экспортёров

Константин Липперт, предприниматель

- Если ты приходишь, ты должен быть белый и пушистый, у тебя должна быть справка с налоговой, что нет долгов по налогам, у тебя не должно быть долгов по З/П, у тебя не должно быть долгов, и кредитная история хорошая с банками, я перечислил как минимум 30 документов, чтобы у тебя должно быть.

А его из Атырау даже составили антирейтинг: кто именно из чиновников больше всего ставит палки в колёса. Первое место поделили городские отделы архитектуры и земельных отношений, следом идут газовики.

Асылбек Джакиев, директор палаты предпринимателей Атырауской области

- Будет создан полномасштабный центр обслуживания предпринимателей, где предприниматель может получить все услуги касательно земельных вопросов в течение установленных сроков. И по монополистам также будет сидеть человек, имеющий доступ к веб-сайту. И будет предпринимателю подсказывать, где есть мощности, чтоб он смог планировать свой бизнес.

Подобные меры уже оправдали себя в Западно-Казахстанской области. В палате предпринимателей удалось отстоять интересы деловых людей почти на 500 млн тенге. Кому-то сохранили договор о госзакупках, кому-то сняли незаконно наложенные штрафы. Глава региона заявил – будем беседовать о проблемах с глазу на глаз.

Алтай Кульгинов, аким Западно-Казахстанской области

- Мы и дальше каждую неделю будем проводить. Тет-а-тет разговаривать по вопросам, которые волнуют наших бизнесменов.

Любовь Ена из Актобе - начинающий предприниматель. Вместе с супругом они запустили мини-цех по производству металлической мебели. Регистрация через портал электронного правительства заняла всего пару минут, признаётся бизнесвумен.

Любовь Ена, предприниматель

- Поддержка есть и от палаты предпринимателей, получается, я оформила кредит, субсидирование идёт по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020».

Её коллега из Талдыкоргана Павел Сюбар сетует на неповоротливость закона о госзакупках: каким образом в его регионе выигрывают тендер люди из других областей, не имея техники и средств выполнить обязательства?

Павел Сюбар, предприниматель

- Хотелось бы, чтобы все-таки изменить государственные закупки таким образом, чтобы давать возможность местным предпринимателям оказывать услуги в своей сфере деятельности. Вот это во многом поможет, значит, для развития в целом бизнеса в нашем регионе.

А вот в Жамбылской области открыто признают: своё дело здесь вести нелегко. Регион на 10-м месте по доле малого бизнеса в ВРП.

Карлыгаш Аралбекова, директор региональной палаты предпринимателей Жамбылской области

- Часто бывает так, что желающий стать предпринимателем человек приходит, но при этом он по сути не понимает, с чем он столкнётся. В связи с нехваткой знаний просто элементарных в этом направлении. Самое тяжёлое начинается потом, после открытия, то есть после открытия уметь удержаться на рынке, уметь бороться с конкурентами, уметь изыскивать источники дохода, финансирования.

Татьяна Аблаева, руководитель управления предпринимательства по Карагандинской области

- Есть какие-то вопросы для первоначального капитала, для стартового проекта, немного с финансовыми институтами. Не всегда они поддерживают начинающих бизнесменов, не всегда идут на то, чтобы кредитовать стартап-проекты, да здесь, конечно, вопрос есть. Стараемся это решать, для этого у нас сейчас будет в 2017 году новая программа с фондом «Даму».

Если подвести краткие итоги, главные подводные камни всем известны, и они не в государственной политике: даже сама процедура регистрации предприятия с этого года упростилась. Да-да, нам завидуют.

Виктор Петросян, директор обувной фабрики

- Когда я встречался с коллегами из других республик и рассказывал им о наших программах – «Дорожная карта» и так далее, они даже удивлялись и завидовали.

Всемирный банк делит само понятие «лёгкости ведения бизнеса» на семь частей – здесь и обеспечение исполнения контрактов, защита миноритарных инвесторов и прочие экономически мудрёные вещи. А мы старались быть ближе к народу, просто спрашивали – легко вам или нет.

Игорь Нидерер, корреспондент

- Бизнес всегда начинался с торговли, ведь там, где рынок – там и люди, там и деньги, там и экономика. А когда честно вести дело никто не мешает – в выигрыше все: и покупатели, и казна. И сегодня так не только на базаре. Хотя и на базаре тоже.

Поэтому наш последний пример – продавец Гульсара Исмуратова. Она здесь уже 20 лет с неизменным кредо – было бы желание работать.

Гульсара Исмуратова, предприниматель

- Есть определённые трудности в любой работе, в любом бизнесе. Кто хочет работать – он всегда заработает.

Автор: Игорь Нидерер

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Казахстан и Швейцария расширят сотрудничество в рамках ЭКСПО-2017
Казахстанские тяжелоатлеты - в тройке лучших на юношеском чемпионате мира
Износ энергосистем в ВКО достиг 76 процентов
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.