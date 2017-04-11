В Казахстане создадут специальный рейтинг областей по лёгкости ведения бизнеса

Легко ли вести бизнес в Казахстане? Как отмечают зарубежные экономисты, реформы для улучшения бизнес-климата позволили нашей стране улучшить позиции в рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2017»: наша страна шагнула на 35-е место, повысив свой рейтинг на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом.

«В рейтинге Всемирного банка Казахстан занимает 35-е место по критерию легкости ведения бизнеса. Это хороший показатель, но нам необходимо продолжить работу, и в первую очередь в регионах страны. Мы создадим специальный рейтинг областей по легкости ведения бизнеса и учредим специальную ежегодную премию, которая будет вручаться в день индустриализации»,- сказал Нурсултан Назарбаев.

Всемирный Банк выделил десять стран с самой высокой долей реформ по улучшению делового климата, где Казахстан занял 2-ю позицию по 7 индикаторам. Так это видят из-за рубежа, со стороны, а наш корреспондент Игорь Нидерер с помощью своих коллег из других регионов Казахстана решил взглянуть на вещи, можно сказать, по свойски. Так, говорят, виднее.

Сколько людей – столько и мнений. Константин Липперт из Усть-Каменогорска руководит заводом по выпуску полимерных изделий. Он сету-ет на то, что сегодня кредитная история – как характеристика: одна плохая строчка – и ты, к примеру, вылетаешь из реестра экспортёров

Константин Липперт, предприниматель

- Если ты приходишь, ты должен быть белый и пушистый, у тебя должна быть справка с налоговой, что нет долгов по налогам, у тебя не должно быть долгов по З/П, у тебя не должно быть долгов, и кредитная история хорошая с банками, я перечислил как минимум 30 документов, чтобы у тебя должно быть.

А его из Атырау даже составили антирейтинг: кто именно из чиновников больше всего ставит палки в колёса. Первое место поделили городские отделы архитектуры и земельных отношений, следом идут газовики.

Асылбек Джакиев, директор палаты предпринимателей Атырауской области

- Будет создан полномасштабный центр обслуживания предпринимателей, где предприниматель может получить все услуги касательно земельных вопросов в течение установленных сроков. И по монополистам также будет сидеть человек, имеющий доступ к веб-сайту. И будет предпринимателю подсказывать, где есть мощности, чтоб он смог планировать свой бизнес.

Подобные меры уже оправдали себя в Западно-Казахстанской области. В палате предпринимателей удалось отстоять интересы деловых людей почти на 500 млн тенге. Кому-то сохранили договор о госзакупках, кому-то сняли незаконно наложенные штрафы. Глава региона заявил – будем беседовать о проблемах с глазу на глаз.

Алтай Кульгинов, аким Западно-Казахстанской области

- Мы и дальше каждую неделю будем проводить. Тет-а-тет разговаривать по вопросам, которые волнуют наших бизнесменов.

Любовь Ена из Актобе - начинающий предприниматель. Вместе с супругом они запустили мини-цех по производству металлической мебели. Регистрация через портал электронного правительства заняла всего пару минут, признаётся бизнесвумен.

Любовь Ена, предприниматель

- Поддержка есть и от палаты предпринимателей, получается, я оформила кредит, субсидирование идёт по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020».

Её коллега из Талдыкоргана Павел Сюбар сетует на неповоротливость закона о госзакупках: каким образом в его регионе выигрывают тендер люди из других областей, не имея техники и средств выполнить обязательства?

Павел Сюбар, предприниматель

- Хотелось бы, чтобы все-таки изменить государственные закупки таким образом, чтобы давать возможность местным предпринимателям оказывать услуги в своей сфере деятельности. Вот это во многом поможет, значит, для развития в целом бизнеса в нашем регионе.

А вот в Жамбылской области открыто признают: своё дело здесь вести нелегко. Регион на 10-м месте по доле малого бизнеса в ВРП.

Карлыгаш Аралбекова, директор региональной палаты предпринимателей Жамбылской области

- Часто бывает так, что желающий стать предпринимателем человек приходит, но при этом он по сути не понимает, с чем он столкнётся. В связи с нехваткой знаний просто элементарных в этом направлении. Самое тяжёлое начинается потом, после открытия, то есть после открытия уметь удержаться на рынке, уметь бороться с конкурентами, уметь изыскивать источники дохода, финансирования.

Татьяна Аблаева, руководитель управления предпринимательства по Карагандинской области

- Есть какие-то вопросы для первоначального капитала, для стартового проекта, немного с финансовыми институтами. Не всегда они поддерживают начинающих бизнесменов, не всегда идут на то, чтобы кредитовать стартап-проекты, да здесь, конечно, вопрос есть. Стараемся это решать, для этого у нас сейчас будет в 2017 году новая программа с фондом «Даму».

Если подвести краткие итоги, главные подводные камни всем известны, и они не в государственной политике: даже сама процедура регистрации предприятия с этого года упростилась. Да-да, нам завидуют.

Виктор Петросян, директор обувной фабрики

- Когда я встречался с коллегами из других республик и рассказывал им о наших программах – «Дорожная карта» и так далее, они даже удивлялись и завидовали.

Всемирный банк делит само понятие «лёгкости ведения бизнеса» на семь частей – здесь и обеспечение исполнения контрактов, защита миноритарных инвесторов и прочие экономически мудрёные вещи. А мы старались быть ближе к народу, просто спрашивали – легко вам или нет.

Игорь Нидерер, корреспондент

- Бизнес всегда начинался с торговли, ведь там, где рынок – там и люди, там и деньги, там и экономика. А когда честно вести дело никто не мешает – в выигрыше все: и покупатели, и казна. И сегодня так не только на базаре. Хотя и на базаре тоже.

Поэтому наш последний пример – продавец Гульсара Исмуратова. Она здесь уже 20 лет с неизменным кредо – было бы желание работать.

Гульсара Исмуратова, предприниматель

- Есть определённые трудности в любой работе, в любом бизнесе. Кто хочет работать – он всегда заработает.

Автор: Игорь Нидерер