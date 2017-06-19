В Акмолинской области создадут единую карту сакральных мест

1375 памятников относятся к археологии и расположены в основном в Зерендинском, Ерейментауском, Бурабайском, Коргалжынском и Атбасарском районах. Несмотря на уже имеющуюся научную систематизацию и картографирование, необходимо более глубокое их изучение, а также создание общенационального перечня объектов историко-культурного наследия. Над созданием карты начали трудиться музейные работники, краеведы, ученые и историки.

Сауле Бурбаева, руководитель управления культуры Акмолинской области

- Не все знают, что и здесь находится столько сакральных мест. Тогда они обязательно посетят пещеру Кенесары, они обязательно поклонятся мазару первого сына хана Уали, который похоронен неподалеку от города Кокшетау. Они обязательно увидят трон, камень, на котором восседал хан Абылайхан.

Куаныш Шакшаков, директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия

- От Акмолинской области рекомендуем для включения в республиканскую карту именно вот этот объект в долине реки Кумай Ерейментауского района. Известный тюрколог Айман Медеубаевна Досымбаева предлагает на том месте создать музей под открытом небом, где приехавшие гости могут воочию увидеть всю историю, начиная от эпохи бронзы и до этнографической современности.