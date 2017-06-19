Базу данных ДНК преступников создадут в Казахстане

В Казахстане появится геномная база данных особо опасных преступников. Предполагается, что досье будут доступны и международным организациям по борьбе с преступностью.

Например, Интерполу. Создание современной базы должно значительно повысить раскрываемость сложных и запутанных дел, а судебную экспертизу Казахстана вывести на новый уровень развития.

Лаборатория, куда посторонним вход запрещен. Здесь проводят молекулярно-генетические исследования. В этом кабинете, напичканном колбами и микроскопами, по сути, вершатся судьбы. Возможных преступников. Анализы ДНК в наше время играют большую роль в раскрытии уголовных дел, говорят эксперты. А совсем скоро в Казахстане появится особенная база.

Инкар Тажигулова, заведующий лабораторией биологических и химических экспертиз

- Будут генотипированы все лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Этот закон вступит в силу в 2021 году. Для того чтобы в дальнейшем, если будут какие-то подозреваемые, они будут сравниваться автоматически со всей этой базой.

Кроме того, в эту базу будут вноситься генетические данные с мест преступлений. И она будет взаимосвязана с такими же системами других стран и Интерпола. Ученые говорят, что информацию о преступнике можно найти по любому биологическому материалу.

Саби Байбусинов, корреспондент

- Мало кто задумывается, но доверяя своему парикмахеру, вы можете стать объектом генетического исследования. Да, совсем как в голливудском фильме. Эксперты говорят, что обыкновенный человеческий волос хранит всю информацию об его обладателе. По нему, к примеру, можно определить национальность, возраст и другие данные человека. А вот китайские исследователи пошли дальше. По длине волос генетики могут назвать точную дату и время употребления наркотиков.

Попасть в стерильную лабораторию можно в отдельных случаях. В частности, для съемок сюжета в Итоги дня. А чтобы исключить попадание ДНК нашего оператора и его коллег на исследуемые биобразцы, нужно пройти определенную процедуру.

Здесь всегда бывает горячо. В этой лаборатории до мельчайших подробностей могут восстановить картину ЧП, связанных с взрывами. Экспертам приходится, в прямом смысле, по крупицам собирать конструкции взрывных устройств.

Ержан Ахметов, главный эксперт центрального института судебной экспертизы

- Первоначально нужно определиться с эпицентром взрыва, где он располагался, причина, почему в данном месте была установка заряда взрывчатого вещества. Тоже это говорит, о каких мотивах действий злоумышленника, которое тоже может в последующем лечь в приговор. Об определении тяжести преступления, либо случайно, либо целенаправленно для получения максимальных разрушений.

Всего в Казахстане функционирует 8 институтов судебной экспертизы. В их лабораториях запросто определят контрабандное золото или фальшивые купюры.

Аскар Умбеталиев, директор департамента организации экспертной деятельности МЮ РК

- Меняется преступность, меняются преступники - они становятся более опытными, более продуктивными, изощренными. И мы тоже должны меняться, мы должны быть наряду с ними или даже выше их хоть на одну ступеньку.

Еще несколько лет назад о таком уровне судебной экспертизы в нашей стране приходилось только мечтать. В ближайшее время еще 210 экспертов со всей страны отправятся на стажировку в ведущий колледж мира по подготовке специалистов в отрасли судебной экспертизы.

Авторы: Саби Байбусинов, Канат Абильдин и Алибек Алиев