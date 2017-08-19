Популярность Национального музея РК растет

Только за последние два месяца главный музей страны посетили более 120 тысяч человек. Популярностью пользуются как предметы национального достояния, так и подлинные экспонаты зарубежных экспозиций. Бесценные артефакты, эксклюзивные экспонаты, входящие в фонд Всемирного культурного наследия гордо заполняют экспозиционные залы Национального музея Казахстана. Здесь их свыше 10. Каждый из них погружает в разные периоды времени: от современности - до древних времен.

Больше всего туристов привлекает зал, где расположен знаменитый на весь мир Золотой человек, драгоценные находки древних захоронений и поселений.

Омар Сервин, турист (Мексика):

- Я очень впечатлен. В Казахстане нахожусь в первый раз, хочется побольше узнать о традициях, культуре, истории вашего государства. Для этого мы специально приехали в Астану. Нас впечатлило богатство и разнообразие узоров, украшающих национальную одежду, посуду, украшения. Музей завораживает, здесь очень красиво и безумно интересно.

Все больший интерес к истории проявляется у детей. С начала лета здесь побывали более 30 тысяч школьников. Во время каникул посещать музей они могут совершенно бесплатно.

Берикбол Кайратбек, школьник (Павлодар):

- Мне очень нравится сегодняшняя экскурсия по музею. Здесь нас знакомят с историей страны от древнейших времен и до наших лет. Быт, культура, обычаи, все это очень интересно. Здесь можно узнать очень много нового и полезного.

В этом году фонд Национального музея пополнился сотнями подлинников из самых известных галерей, коллекций и эрмитажей мира. Практически каждый день здесь проходят уникальные международные выставки. Чаще всего сюда приходят посмотреть на воинов Терракотовой армии Императора Цинь Шихуанди.

Айгерим Акимжанова, Twitter @aig_erik:

- Терракотовая армия, известная как восьмое чудо света, стала одним из величайших археологических открытий в мире. Три ямы армии, 8000 статуй воинов и лошадей. Подземный полигон был обнаружен в 1974 г. в провинции Сиань обычными крестьянами при бурении колодца. Сегодня уникальные экспонаты колесят по всему миру. А для жителей и гостей столицы есть прекрасная возможность окунуться в атмосферу древней китайской цивилизации в Национальном музее Казахстана до 10 сентября.

По словам работников музея, с начала международной выставки EXPO посещаемость выросла в разы.

Жанар Беисова, руководитель центра экскурсионной работы, музейной педагогики НМ РК:

- Поток туристов за период EXPO у нас повысился в два раза, то есть в день нас посещает где-то 3500-4000 посетителей. За период с июня по август музей посетило более 120 000 человек.

Музей, занимающий позицию одного из крупнейших в центральной Азии, открыт для всех посетителей. Ежедневно свыше 400 гидов знакомят гостей музея с уникальными памятниками культуры. Проводятся экскурсии по залам и в виде спецпрограмм, в форме интерактивных занятий и игровых посещений.

Авторы: Айгерим Акимжанова, Омирбек Изимов