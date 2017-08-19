Популярность Национального музея РК растет - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 332,74
EUR/KZT 390,70
RUB/KZT 5,56
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Популярность Национального музея РК растет

  • 19.08.2017 21:05
Популярность Национального музея РК растет

Эксклюзивные выставки Национального музея Казахстана притягивают все большее число туристов.

Только за последние два месяца главный музей страны посетили более 120 тысяч человек. Популярностью пользуются как предметы национального достояния, так и подлинные экспонаты зарубежных экспозиций. Бесценные артефакты, эксклюзивные экспонаты, входящие в фонд Всемирного культурного наследия гордо заполняют экспозиционные залы Национального музея Казахстана. Здесь их свыше 10. Каждый из них погружает в разные периоды времени: от современности - до древних времен. 

Больше всего туристов привлекает зал, где расположен знаменитый на весь мир Золотой человек, драгоценные находки древних захоронений и поселений. 

Омар Сервин, турист (Мексика): 

- Я очень впечатлен. В Казахстане нахожусь в первый раз, хочется побольше узнать о традициях, культуре, истории вашего государства. Для этого мы специально приехали в Астану. Нас впечатлило богатство и разнообразие узоров, украшающих национальную одежду, посуду, украшения. Музей завораживает, здесь очень красиво и безумно интересно.

Все больший интерес к истории проявляется у детей. С начала лета здесь побывали более 30 тысяч школьников. Во время каникул посещать музей они могут совершенно бесплатно. 

Берикбол Кайратбек, школьник (Павлодар): 

- Мне очень нравится сегодняшняя экскурсия по музею. Здесь нас знакомят с историей страны от древнейших времен и до наших лет. Быт, культура, обычаи, все это очень интересно. Здесь можно узнать очень много нового и полезного. 

В этом году фонд Национального музея пополнился сотнями подлинников из самых известных галерей, коллекций и эрмитажей мира. Практически каждый день здесь проходят уникальные международные выставки. Чаще всего сюда приходят посмотреть на воинов Терракотовой армии Императора Цинь Шихуанди. 

Айгерим Акимжанова, Twitter @aig_erik: 

- Терракотовая армия, известная как восьмое чудо света, стала одним из величайших археологических открытий в мире. Три ямы армии, 8000 статуй воинов и лошадей. Подземный полигон был обнаружен в 1974 г. в провинции Сиань обычными крестьянами при бурении колодца. Сегодня уникальные экспонаты колесят по всему миру. А для жителей и гостей столицы есть прекрасная возможность окунуться в атмосферу древней китайской цивилизации в Национальном музее Казахстана до 10 сентября. 

По словам работников музея, с начала международной выставки EXPO посещаемость выросла в разы. 

Жанар Беисова, руководитель центра экскурсионной работы, музейной педагогики НМ РК: 

- Поток туристов за период EXPO у нас повысился в два раза, то есть в день нас посещает где-то 3500-4000 посетителей. За период с июня по август музей посетило более 120 000 человек.

Музей, занимающий позицию одного из крупнейших в центральной Азии, открыт для всех посетителей. Ежедневно свыше 400 гидов знакомят гостей музея с уникальными памятниками культуры. Проводятся экскурсии по залам и в виде  спецпрограмм, в форме интерактивных занятий и игровых посещений. 

Авторы: Айгерим Акимжанова, Омирбек Изимов

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Из-за наплыва туристов жители Барселоны устроили протест Из-за наплыва туристов жители Барселоны устроили протест
Казахстанские туристы в Турции заразились вирусом коксаки Казахстанские туристы в Турции заразились вирусом коксаки
Количество туробъектов увеличивают в ВКО Количество туробъектов увеличивают в ВКО
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.