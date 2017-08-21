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На востоке Казахстана открывают новые производства

  • 21.08.2017 19:40
На востоке Казахстана открывают новые производства

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области за первое полугодие текущего года выпущено продукции на 4,5 миллиарда тенге.

За последние годы количество инвестпроектов в Восточном Казахстане заметно увеличилось. Крупный логистический комплекс сейчас строится на таможенном посту Майкапшагай. 

Мощность тракторов «Иртыш Т3» 45 лошадиных сил. Их собирают в Зайсане .С помощью этой машины можно рыхлить землю, сеять или убирать снег. Завод стоимостью 80 миллионов тенге построили на средства инвестора. И уже выпустили 40 тракторов. 

Муратхан Киямазанов, руководитель Отдела предпринимательства и сельского хозяйства Зайсанского района:

- За каждый трактор государство возвращает нам деньги, субсидии в размере 50% предусмотрены для кооперативов и 30% для крестьянских хозяйств, имеющих землю и скот. В прошлом месяце мы продали в соседний район 12 тракторов.

В регионе активизируют работу по созданию сельхозкооперативов. В одном из объединений из 5 крестьянских хозяйств занимаются увеличением поголовья скота. В планах фермеров открыть молочную ферму на 200 коров и откормочную площадку на 3 тысячи голов крупного рогатого скота. На производстве стоимостью 1 миллиард тенге будет создано 100 рабочих мест.

Аскар Аманжанов, заместитель директора кооператива:

- Нам выгодно перерабатывать продукцию и вывозить в соседнюю Китайскую Народную Республику, которая всего в 60 километрах от нас. Через таможенный пункт «Майкапшагай» будем вывозить мясомолочную продукцию. Мы сможем наращивать экспортный потенциал и укреплять приграничное сотрудничество.

Количество инвестиционных проектов в Зайсанском районе растёт с каждым годом. В ближайшие несколько лет будет открыт завод по переработке диоксида углерода, а на предприятии, выпускающем изделия из бетона, расширят производственную линию.

Авторы: Юлия Землянова, Лейла Ауесова, Болат Кокенайулы

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