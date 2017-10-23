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Книгу о Н.Назарбаеве перевели на азербайджанский язык

  • 23.10.2017 12:14
Книгу о Н.Назарбаеве перевели на азербайджанский язык

 В Азербайджане вышла книга о Президенте Казахстана - «Нурсултан Назарбаев. Жизненный путь».

Предисловие к биографии написал помощник президента Азербайджана профессор Али Гасанов. На перевод труда творческому коллективу понадобился год.

Аида Эйвазлы, переводчик книги:

- Личность Нурсултана Назарбаева очень интересна для Азербайджана и для тюркского мира в целом. Его воспринимают во всем мире как мудрого лидера, государственного деятеля, который является инициатором многих мирных процессов. В самых сложных ситуациях он всегда одним из первых призывает людей к миру. В ходе перевода я действительно узнала его как человека, который ценит мир, не воспринимает войны.

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