К.Токаев: Изменения в Конституции станут поворотным моментом в совершенствовании демократических процессов в стране

Запланированные изменения в Конституцию станут поворотным моментом в деле совершенствования демократических процессов в нашей стране, сказал Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Сената.

«Как вам известно, вчера Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил со специальным обращением к гражданам Казахстана по вопросу об изменениях в Конституцию с целью перераспределения полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом. Президент выступил инициатором передачи части своих полномочий исполнительной и законодательной ветвям власти», - сказал Председатель Сената, обращаясь к участникам заседания.

По его словам, добровольная передача действующим главой государства компетенций ветвям власти – это очень редкое явление в мировой политической жизни.

«Очевидно, что запланированные изменения в Конституцию станут поворотным моментом в деле совершенствования демократических процессов в нашей стране и в развитии нашего государства в целом. Наша политическая система будет базироваться на концепции «Сильный Президент - Авторитетный Парламент - Подотчетное Правительство». Уверен, что депутаты Сената проведут масштабную работу среди населения по активной пропаганде Обращения нашего Президента», - подытожил К. Токаев.

Источник: strategy2050.kz

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter