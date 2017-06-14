Г.Абдыкаликова провела встречу с Генеральным комиссаром ООН на выставке «ЭКСПО-2017» - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
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Г.Абдыкаликова провела встречу с Генеральным комиссаром ООН на выставке «ЭКСПО-2017»

  • 14.06.2017 12:50
Г.Абдыкаликова провела встречу с Генеральным комиссаром ООН на выставке «ЭКСПО-2017»

В ходе встречи Г.Абдыкаликова отметила, что участие Генерального секретаря ООН в открытии «ЭКСПО-2017», проведение Дня ООН 13 июня свидетельствуют о повышенном внимании организации к повестке дня выставки.

Тематика «ЭКСПО-2017» тесно связана с реализацией Целей устойчивого развития ООН, обеспечением всеобщего доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии.

Государственный секретарь также поблагодарила представителей ООН за последовательную поддержку инициативы Президента Казахстана по созданию Центра зеленых технологий и инвестиций «Энергия будущего» на  базе ЭКСПО.

Стороны обменялись мнениями о ходе и перспективах сотрудничества между Казахстаном и ООН, включая реализацию совместных проектов в социально-экономической сфере, в области гендернего равенства, защиты прав детей, окружающей среды, гражданской службы, а также в процессе создания в Алматы Хаба ООН по многосторонней дипломатии.

В завершение встречи Г.Абдыкаликова пригласила Д.Султаноглу принять участие в предстоящем международном форуме «Женщины за энергию будущего», который пройдет 31 августа т.г. в рамках «Астана ЭКСПО-2017».

Источник: Акорда

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