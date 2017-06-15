Глава государства подписал закон

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», направленный на приведение действующих конституционных законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию, сообщает пресс-служба Акорды.