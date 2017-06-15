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Глава государства подписал закон

  • 15.06.2017 18:15
Глава государства подписал закон

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», направленный на приведение действующих конституционных законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию, сообщает пресс-служба Акорды. 

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