Н.Назарбаев примет участие в работе Астанинского экономического форума

Ежегодно Астанинский экономический форум собирает именитых гостей со всего мира.

Эксперты делятся своим видением развития мира, оценивают потенциальные угрозы и предлагают пути решения. В пленарной сессии, которая запланирована на 16:00, примет участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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