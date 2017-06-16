Н.Назарбаев примет участие в работе Астанинского экономического форума

Эксперты делятся своим видением развития мира, оценивают потенциальные угрозы и предлагают пути решения.
В пленарной сессии, которая запланирована на 16:00, примет участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ежегодно Астанинский экономический форум собирает именитых гостей со всего мира.
Эксперты делятся своим видением развития мира, оценивают потенциальные угрозы и предлагают пути решения.
В пленарной сессии, которая запланирована на 16:00, примет участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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