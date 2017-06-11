Леффлер рассказал, как Головкин преодолевал путь к самому большому бою в карьере против «Канело»

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Том Леффлер в интервью Las Vegas Review вспомнил долгий путь, который пришлось преодолеть его подопечному на пути к крупному PPV-поединку против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса сообщает vRINGe.com.

Дебютировав на НВО в сентябре 2012-го года, спустя пять лет GGG примет участие в одном из крупнейших поединков в истории бокса. Но для достижения этой цели Тому Леффлеру пришлось почти на протяжении двух лет вести переговоры с представителями «Канело» Альвареса.

«Геннадий преодолел непростой путь, - говорит Леффлер. - Сейчас, спустя почти пять лет с момента дебюта Головкина на НВО, я вспоминаю, как практически умолял представителей НВО и Showtime включить Головкина в телетрансляцию, а сейчас он примет участие в, возможно, крупнейшем поединке в истории бокса».

Согласно словам Леффлера, одним из сложнейших препятствий на пути GGG было обеспечение его стоящей, конкурентной оппозицией.

«Нам постоянно приходилось предлагать соперникам Головкина рекордные в их карьере гонорары. Я уже 25 лет в боксе, но никогда прежде не видел, чтобы бойца настолько избегали».

Спустя почти два года непрекращающихся переговоров поединок Головкин - Альварес стал реальностью.

«Поединки такого калибра действительно непросто организовать, - признает Леффлер. - И мы видели, как переговоры затягивались и на более длительные сроки. Геннадий хотел провести этот поединок в прошлом году, но давайте отдадим должное Оскару (Де Ла Хойя) и Golden Boy Promotions, которые пообещали нам поединок в 2017-м и сдержали свое слово. Мы не спешили проводить поединки в Вегасе. И я, и Геннадий убеждены, что Вегасу подходят только крупнейшие шоу в мире. Головкин добился того, чтобы его дебютный поединок в Лас-Вегасе стал одним из крупнейших поединков в истории бокса».

Напомним, что бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом бою Головкин выставит на кон титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а Альварес готов расстаться с поясом журнала The Ring.

Источник: vesti.kz