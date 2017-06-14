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Китай вышел на первое место по ожирению среди детей

  • 14.06.2017 08:30
Китай вышел на первое место по ожирению среди детей Фото: pic.po369.com

В Китае проживает наибольшее число детей, страдающих ожирением, — 15 миллионов. К таким выводам пришли в результате исследования, проведенного Вашингтонским университетом, сообщает Associated Press.

На втором месте Индия, там избыточный вес выявили у 14 миллионов детей.

За последнее время в КНР, Бразилии и Индонезии в три раза увеличилось число подростков и малышей, испытывающих проблемы с лишним весом.

По данным агентства, всего в мире ожирением страдают свыше 107 миллионов детей и 603 миллиона взрослых. В 2015 году США занимали первое место по ожирению среди взрослых. Проблемы с лишним весом у 79 миллионов совершеннолетних граждан США и 57 миллионов китайцев.

17 мая исследователи из Университета Бирмингема и Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу связали детское ожирение в Китае с дурным влиянием бабушек и дедушек.

В 2016 году сообщалось, что доля китайских детей, страдающих ожирением, достигла 17,2 процента у мальчиков и 9,11 процента у девочек.

Источник: lenta.ru

 
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