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В Великобритании усилили меры безопасности

  • 19.08.2017 19:58
В Великобритании усилили меры безопасности

В связи с терактом в Барселоне в Великобритании решили усилить меры безопасности.

В этом году Туманный Альбион не раз становился мишенью террористов, и власти опасаются возможного повторения подобных атак. После трагедии в Испании полиция и спецслужбы Соединенного Королевства перешли на усиленный режим работы. Пристальное внимание стражи порядка теперь уделяют местам массового скопления людей. 

Одним из таких мест является и лондонский мост, где в начале лета произошел похожий инцидент. В результате наезда микроавтобуса пострадали 20 человек. Местные жители до сих пор живут в страхе - столица Англии уже не та, какой был прежде. 

- Я живу в Лондоне вот уже 57 лет. Это моя страна. Раньше такого не было. Сейчас что угодно может произойти и где угодно. Очень много угроз. Я не чувствую себя в безопасности. 

- Опасно, особенно в центре Лондона. Ты не знаешь, что может случиться за углом. Мне кажется, если террористы имеют какие-либо претензии к государству или правительству, то они должны вести диалог, а не убивать невинных людей. 

Что общего между терактами в Испании и Великобритании? В обоих случаях террористы использовали одно и то же орудие для убийства - автомобиль. В марте в Лондоне фургон на пути к парламенту протаранил людей на Вестминстерском мосту. В июне трое вооруженных ножами людей, выйдя из микроавтобуса, стали нападать на пешеходов. Общее количество жертв – восемь. Через две недели грузовик сбил прихожан, которые после чтения намаза направлялись домой. Поэтому премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу же отреагировала на события в Испании и призвала объединиться в борьбе с терроризмом. 

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: 

- Я уверена, что мы должны действовать вместе, если хотим противостоять угрозе терроризма. Необходимо бороться с искаженной экстремистской идеологией, которая ведет к этому. Нужно уничтожить всю «отравляющую информацию» из интернета. Мы должны обеспечить необходимыми полномочиями нашу полицию и службы безопасности. Терроризм - это большая угроза, но вместе мы его победим. 

Сейчас на официальной резиденции премьер-министра и на здании городской мэрии наполовину спущены флаги Испании и Великобритании. Полицейские офицеры находятся в аэропортах и встречают отдыхавших в Испании британцев, чтобы получить свидетельские показания. 

Галымжан Караманулы, Twitter @baiimbet: 

- Жертвами террористов чаще становятся иностранные туристы. Но последних, кажется, данный факт не очень настораживает. Наоборот их количество с каждым годом растет. И объяснение этому - снижение курса местной валюты, говорят специалисты. После прошлогоднего июньского референдума по Brexit фунт стерлингов к евро упал на 16%, а по отношению к доллару США - на 23%.  

Авторы: Галымжан Караманулы, Великобритания

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