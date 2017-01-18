Экономисты оценили перспективы и риски развития рынка кредитования

Финансирование бизнеса и розничное кредитование - основные «киты», опираясь на которые развивался казахстанский финансовый сектор в 2016 году. Активность коммерческих банков Казахстана проанализировали экономисты. Доклад сегодня внимательно изучал мой коллега Саби Байбусинов. Он уже в студии. Саби, что еще интересного в мире экономических новостей

Саби Байбусинов, корреспондент

- Оля, большую часть сегодняшнего обзора я посвящу именно этому докладу и расскажу, в какую сумму оценивается кредитный портфель страны, сколько казахстанцев оформили ссуды в банках и как не попасть на крючок финансовых мошенников.

Итак, абсолютным лидером по объему рынка розничного кредитования остаются беззалоговые займы. В прошлом году таких кредитов было выдано на сумму 235 миллиардов тенге. Весь же портфель в совокупности оценивается в 2 триллиона 300 миллиардов тенге. Заёмщиками по этому виду банковского продукта превысило отметку в 325 тысяч человек.

Другой яркой тенденций прошлого года специалисты назвали активность на рынке кредитных карт. Этот инструмент не является новым для Казахстана, но пик спроса на продукт пришелся как раз на 2016. Впервые за три года рост в этом сегменте составил 5 млрд. тенге. Сегодня в стране насчитывается порядка 83 тысяч держателей таких пластиковых кошельков.

Вообще же сектор бизнес – кредитования аналитики отнесли к «зелёной зоне». В 2016 году портфель выданных займов на предпринимательские нужды увеличился на 1 триллион 300 миллиардов тенге, и составил 15 триллионов 400 миллиардов.

К аутсайдерам эксперты отнесли сектор автокредитования. За год здесь отмечено снижение активности на 15%, а портфель «похудел» до отметки 345 млрд. тенге. Также в красной зоне оказалось ипотечное и залоговое кредитование, сдав позиции к 2015 году на 128 и 70 миллиардов тенге соответственно. Данный тренд эксперты объясняют тем, что казахстанцы ответственно подходят к обслуживанию своих обязательств перед банками и активно возвращают долги. И вот какие прогнозы делают специалисты на этот год.

Руслан Омаров, экономист

- В связи с возможной консолидацией в банковском секторе, а также изменением ряда стратегий ведущих банков, мы считаем, что 2017 год будет достаточно консервативным в части роста кредитного портфеля. Основным драйвером будут также беззалоговое потребительское кредитование.

Однако рост финансового сектора несет и определенные риски, говорят специалисты. В связи с тем, что большая часть финансовых услуг уходит в цифровой формат, заёмщикам следует быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошеннических сделок, так называемый уровень «кредитного фрода».

Еще одной, пожалуй, не менее обсуждаемой новостью стало сегодняшнее заявление министра нацэкономики Тимура Сулейменова. Он заявил, что выступает против объединения налогового и таможенного кодексов. При этом глава министерства заявил, что, как экономист, он понимает, что один документ будет более сложным в практическом использовании и для бизнеса, и для потенциальных инвесторов. А вот как министр, заявил Сулейменов, он намерен подтвердить правильность видения возможных изменений перед Правительством.

Сейчас министерство готовит важный законопроект, планируется изменить Налоговый кодекс.

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