НПП предлагает усилить антикоррупционные меры в сфере госзакупок

По их данным, каждое 10-ое обращение от бизнесменов связано с госзакупками.

Одна из главных проблем - отсутствие контроля и недостаточный уровень прозрачности. Для этого министерство финансов разработало законопроект, предусматривающий законодательное регулирование закупок в квазигоссекторе, где их объемы в 3, а то и 5 раз превышают объемы обычных госорганов. Предлагается ввести единую методологию, установить госконтроль за соблюдением законодательства и ввести административную ответственность за его нарушение.

Бахыт Султанов, министр финансов РК:

- Основная идея - обеспечить открытость, прозрачность, подотчестность и доступность закупок для широкого круга бизнеса. Потому что развитие МСБ - это основной тренд и парадигма развития нашей экономической политики. Надо максимально быстро создавать условия для диверсификации, одной индустриализацией это невозможно обеспечить.