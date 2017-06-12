НПП предлагает усилить антикоррупционные меры в сфере госзакупок - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 315,38
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

НПП предлагает усилить антикоррупционные меры в сфере госзакупок

  • 12.06.2017 22:46
НПП предлагает усилить антикоррупционные меры в сфере госзакупок

Усилить антикоррупционные меры в сфере госзакупок предложили в Нацпалате предпринимателей.

По их данным, каждое 10-ое обращение от бизнесменов связано с госзакупками.

Одна из главных проблем - отсутствие контроля и недостаточный уровень прозрачности. Для этого министерство финансов разработало законопроект, предусматривающий законодательное регулирование закупок в квазигоссекторе, где их объемы в 3, а то и 5 раз превышают объемы обычных госорганов. Предлагается ввести единую методологию, установить госконтроль за соблюдением законодательства и ввести административную ответственность за его нарушение.

Бахыт Султанов, министр финансов РК:

- Основная идея - обеспечить открытость, прозрачность, подотчестность и доступность закупок для широкого круга бизнеса. Потому что развитие МСБ - это основной тренд и парадигма развития нашей экономической политики. Надо максимально быстро создавать условия для диверсификации, одной индустриализацией это невозможно обеспечить. 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Сенаторы одобрили заем в $240 млн для реконструкции дороги Актобе - Макат Сенаторы одобрили заем в $240 млн для реконструкции дороги Актобе - Макат
Ипотеку под 10% готовы выдавать казахстанские банки Ипотеку под 10% готовы выдавать казахстанские банки
Вопрос возврата средств ЕНПФ из Банка Азербайджана может решиться осенью Вопрос возврата средств ЕНПФ из Банка Азербайджана может решиться осенью
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.