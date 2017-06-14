В Астане впервые проходит казахстанско-американский бизнес-форум

В Астане в рамках международной выставки ЭКСПО-2017 проходит казахстанско-американский бизнес-форум с участием представителей казахстанских госорганов, национальных компаний и представителей бизнеса двух стран.

Главная цель мероприятия – привлечь американские компании в приоритетные секторы экономики Казахстана: машиностроение, здравоохранение, строительство и сельское хозяйство, пищевую промышленность, где опыт США был бы весьма полезен для наших бизнесменов и производителей.

В работе форума принимают участие руководство МИД, МИР, МЗ, МНЭ, МФ, МЭ, акимата Акмолинской области, посол Казахстана в США, посол США в Казахстане. Участники будут осуждать работу национальных компаний (Самрук Казына, КазахИнвест, КазАгро, СК «Фармация», МФЦА), представителей бизнеса, а также представителей крупных американских компаний.

С американской стороны в мероприятии учувствуют 20 руководителей различных компаний, заинтересованных в реализации совместных торгово-инвестиционных проектов.

Наряду с известными в РК компаниями (General Electric, Schlumberger, Citi, MasterCard, Coca-Cola и др.), впервые в Астану приехали представители американских IT-компаний (IBM, Autodesk). Также, в рамках Форума планируется провести двусторонние переговоры представителей бизнеса двух стран (В2В).

Программа пребывания американских участников также включает совместное посещение международной выставки ЭКСПО-2017. Кроме того, американские бизнесмены намерены принять участие в работе очередного Астанинского Экономического Форума.

Отметим, что организаторами форума выступают Деловой Совет за международное понимание (Business Council for International Understanding), Посольство РК в США и Посольство США в РК.