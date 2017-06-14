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Кыргызстан укрепляет транспортные связи в рамках ЕАЭС

  • 14.06.2017 18:10
Кыргызстан укрепляет транспортные связи в рамках ЕАЭС

Кыргызстан укрепляет транспортные связи с государствами в рамках Евразийского экономического союза.

Мажилисмены одобрили ратификацию соглашения между нашими республиками, оно регулирует доступ к услугам железнодорожного транспорта. Кыргызские перевозчики смогут переправлять грузы транзитом через Казахстан в государства ЕАЭС по единому тарифу, принятому странами-членами организации.

Как отметил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, отечественные грузоперевозчики благодаря действию тарифа уже сэкономили свыше 100 млн долларов. Ожидается, что ратификация документа не только положительно скажется на кыргызских экспортерах, но и повысит объем транзитных грузоперевозок через Казахстан.

Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК:

- Кыргызская сторона два года назад была не готова к использованию этих условий, потому что внутреннее законодательство не соответствовало требованиям. Эту работу они провели, поэтому мы внесли изменения в соглашение и дали возможность кыргызской стороне применять унифицированные тарифы для своих грузов.

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