Кыргызстан укрепляет транспортные связи в рамках ЕАЭС

Мажилисмены одобрили ратификацию соглашения между нашими республиками, оно регулирует доступ к услугам железнодорожного транспорта. Кыргызские перевозчики смогут переправлять грузы транзитом через Казахстан в государства ЕАЭС по единому тарифу, принятому странами-членами организации.

Как отметил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, отечественные грузоперевозчики благодаря действию тарифа уже сэкономили свыше 100 млн долларов. Ожидается, что ратификация документа не только положительно скажется на кыргызских экспортерах, но и повысит объем транзитных грузоперевозок через Казахстан.

Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК:

- Кыргызская сторона два года назад была не готова к использованию этих условий, потому что внутреннее законодательство не соответствовало требованиям. Эту работу они провели, поэтому мы внесли изменения в соглашение и дали возможность кыргызской стороне применять унифицированные тарифы для своих грузов.