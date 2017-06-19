Нацбанк завершает системную работу по оздоровлению банковского сектора

Программа предполагает поддержку банков со стороны Нацбанка по предоставлению ресурсов, но в обязательном порядке в обмен на пропорциональное участие акционеров. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев на совместном заседании палат Парламента РК.

«Действительно, за последние 1,5 года ситуация в банковском секторе значительно изменилась, хотел бы отметить, что изменилась в лучшую сторону. Ликвидность в банках появилась. Естественно, что ликвидность не сразу перетекает на кредитование, так как существует проблема в банковском секторе, которая, скорее всего, не была решена в предыдущие годы, после тех кризисов 2008 и 2009 годов. То есть тот судный портфель у банков, который присутствовал, не генерировал денежные потоки для того, чтобы обслуживать все обязательства банков. Соответственно, банки не отражали полностью в своей отчетности объективную ситуацию», - рассказал глава Нацфонда.

В этих условиях Национальный банк в прошлом году начал активную работу по необходимости оздоровления банков и реструктурирования той ситуации, которая сложилась после кризисов.

«В 2008 и 2009 годах, вы понимаете, что значительно выросли цены на нефть и макроэкономическая ситуация была значительной, она позволяла банкам в принципе генерировать дополнительные доходы и обслуживать все обязательства. После того, когда в 2014 году началось падение цен на нефть, ухудшилась макроэкономическая ситуация в стране и пострадали банки второго уровня, резко выросла инфляция, ухудшилось качество заемщиков. А денежный поток, который банки должны были генерировать, ухудшился. В этих условиях Национальный банк начал системную работу по оздоровлению банковского сектора», - разъяснил Д.Акишев.

По словам Данияра Акишева, фонд планирует провести оценку качества активов банков.

«Мы планируем провести оценку качества активов банков для того, чтобы эти банки смогли реально показать картину. Очевидно, что эта картина может оказаться значительно хуже, чем та, что указана в их отчетности. Возникает проблема в том, что акционеры банка должны осуществить значительные вливания в капитал. Нацбанк понимает, что в настоящее время возможности для единовременного вливания значительных сумм средств недостаточно в экономике, как у акционеров, так и у других собственников банка, здесь предлагается следующая схема», - подчеркнул он.

Нацбанк в настоящее время завершает программы оздоровление банковского сектора, она предполагает поддержку банков со стороны Нацбанка по предоставлению ресурсов, но в обязательном порядке в обмен на пропорциональное участие акционеров.

«То есть если государство дает деньги, акционеры обязуются в течение конкретного периода времени, сейчас эти периоды обсуждаются, положить пропорциональную сумму в виде вложений в капитал. Это означает, что банки в ближайшие несколько лет получат значительный приток капитала, во-первых, они смогут решить те проблемы и списать те кредиты, которые у них накопились, то есть признать те убытки, которые они, возможно, не показывали и после этого, тем более, что мы настроены на очень быстрое решение этого вопроса - до конца года мы планируем эту программу реализовать, соответственно, что будет происходить после этого», - сказал Д. Акишев.

Как добавил он, банки, признавшие убыток и обеспечивающие капитал, будут соответствовать всем международным критериям.

«После этого мы вправе рассчитывать на улучшение рейтингов банков, на улучшение их финансового состояния. Именно такой банковский сектор будет выполнять задачу, которую перед ними ставит Нацбанк и Правительство», - подытожил Акишев.

Напомним, в ходе совместного заседания палат, министр финансов Бахыт Султанов отметил, что в этом году будут сокращены налоговые проверки на 37,5%.

Акбота Кузекбай

Источник: strategy2050.kz