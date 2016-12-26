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Уголовное дело заведено по сделке ЕНПФ на сумму в 5 миллиардов тенге

  • 26.12.2016 21:20
Уголовное дело заведено по сделке ЕНПФ на сумму в 5 миллиардов тенге

Не менее напряженная работа сейчас идет и в главном банке страны. В Нацбанке заявили, что Казком получил экстренный кредит. Не помогать крупнейшему банку страны в центробанке не могли, учитывая системную значимость банка.

 400 миллиардов Казком получил в рамках краткосрочного финансирования, похоже, что в подобной помощи от государства нуждается еще один казахстанский банк.  По данным источников Forbes.kz, Казинвестбанк допустил технический дефолт. Мой коллега Владимир Бовкис сегодня побывал в Нацбанке и узнал, что происходит в банковском секторе страны.

Разъясняли в Нацбанке и еще одну нашумевшую новость - расследование сделки ЕНПФ по приобретению облигаций компании «Бузгул Аурум» на сумму в 5 миллиардов тенге. Возбуждено уголовное дело, им  занимается следственное управление департамента защиты прав потребителей комитета национальной безопасности Казахстана. Национальным банком создана специальная комиссия, которая будет содействовать следствию. Как отметили в регуляторе, сделка была совершена на площадке казахстанской фондовой биржи 6 октября этого года. Покупателем облигаций выступил ЕНПФ, который провел сделку за счет собственных средств. В Нацбанке заявили, что никакого отношения к управлению пенсионными активами населения сделка не имеет. 

Нуржан Турсунханов, заместитель руководителя департамента монетарных операций Национального банка РК

- ЕНПФ это акционерное общество, которое располагает акционерным капиталом. И мы должны отметить, что акционерный капитал управляется обособленно от пенсионных активов, управляется АО «ЕНПФ» самостоятельно, в рамках собственных мер.

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