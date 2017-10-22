Стихи Абая прозвучали в Поднебесной

Студенты, обучающиеся в Пекине, наизусть читали стихи поэта, а также вспоминали его слова назидания. Организаторы отмечают, через творчество Абая попытались рассказать зрителям о казахской культуре и языке. Как раз об этом говорится и в программной статье Президента «Рухани жаңғыру».

До начала Абаевских чтений осталось всего несколько минут. И первой к своему выступлению готовится Чжоу Ю. Девушка целый год изучала казахский язык. Для чтений выбрала стихотворение «Ғылым таппай мақтанба», что в переводе означает «Не получив знаний - не хвались». Проникнувшись творчеством Абая, Чжоу даже решила представиться казахским именем Дана.

Чжоу Ю, студент Пекинского университета иностранных языков:

- Это мероприятие позволило мне сделать еще один шаг к изучению творчества великого поэта. Через его стихотворения я поняла, насколько он был талантливым. Несмотря на то, что Абай - казахский поэт, в его произведениях отражена общая идея мира. Поэтому мне было не сложно понять смысл. Я не думала, что казахская литература настолько увлекательна.

Наследие Абая не потеряло значимости и в 21 веке. Так считают представители китайской интеллигенции и местной казахской диаспоры, которые специально были приглашены на чтения. По их словам, студенты смогли показать, насколько свободно владеют и китайским, и родным языками.

Ханшайым Карабаева, руководитель казахстанского центра в Пекине:

- Я думаю, что такое событие станет хорошим примером патриотического воспитания молодого поколения и поддержки казахстанцев за рубежом. К тому же мы смогли пробудить интерес китайских студентов, изучающих казахский язык, к казахской культуре.

Жанар Токтарбай, зритель:

- Также как китайцы любят Конфуция, мы любим нашего Абая. Думаю, что сегодня казахстанские и китайские студенты смогли донести до зрителей смысл великих слов Абая.

Произведения Абая переведены уже на многие языки мира. «Слова назидания» и другие известные стихотворения зазвучали на китайском благодаря знаменитому писателю Акбару Мажиту и переводчику Хахуану Чжану. К слову, Абаевские чтения проходят в Китае ежегодно.

Авторы: Елена Шрайбер, Нурбек Бекен, Жан Суй