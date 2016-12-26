Итоги года: достижения жамбылцев в сфере «зеленой экономики»

Жамбылская область активно готовится к международной выставке «ЭКСПО-2017», которая пройдет в Астане на следующий год. Жамбылцам есть, что показать гостям, они готовят специальные объекты.

Жамбылская область является одним из лидеров среди регионов по приоритетному направлению развития «зеленой экономики». Здесь активно используют энергию солнца, ветра и воды. Этому способствуют благоприятные климатические условия региона. О том, каких успехов достигли жамбылцы в этой сфере, какие планы есть на будущее, в материале наших корреспондентов.

Сразу 9 крупных объектов работают на возобновляемых источниках энергии в Жамбылской области. Четыре из них находятся в горном Кордайском районе, два – в Мерке, остальные - в районах Турара Рускулова, Шу и Жаулы. Эти станции в целом вырабатывают 114 мегаватт в час энергии, которая затем транспортируется через единую энергетическую сеть страны. Самая большая станция в Центральной Азии это Жуалинская, 150 гектаров и в час вырабатывает 50 мегаватт.

Иван Забарин, начальник солнечной электростанции

- Планируется расширить и построить вторую очередь станции, это еще 50 мегаватт. Электроэнергия будет передаваться также уже в нашу построенную подстанцию. Планируется частично использовать панели казахстанского производства

А эти генераторы на перевале Кордай работают на энергии ветра. Природные климатические условия позволяют непрерывно производить электроэнергию. Сейчас в районе установлено 50 таких генераторов.

Впрочем, возобновляемым источникам энергии в области уделяется особое внимание. В регионе работают 4 гидроэлектростанции. Всего же все 9 объектов в этом году произвели 280 миллионов киловатт энергии.

Кудайберген Корганбаев, руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Жамбылской области

- В 2017-2020 годах мы планируем реализовать еще 5 проектов и довести выработку энергии до 247 мегаватт.

Для реализации этих проектов будут привлечены инвесторы из Франции, Германии, Турции, России и Китая. Для этого на следующий год на международной выставке ЭКСПО-2017 жамбылцы презентуют действующие предприятия и перспективные проекты.

Тимур Жанке, заместитель акима Жамбылской области

- Мы планируем выставить 9 проектов. Это, как я уже отметил, Бурное Солар-1, ветропарк. У нас есть мини-ГРЭС на Тасоткельском водохранилище, также у нас есть Казхат мини-ГЭС в Карыгыстауском ущелье, так же это Меркентский район с выработкой 9,2 мегаватт в час, первое Тасоткельское и 3,2 мегавата Каракыстак.

В планах на следующий год - запустить в Шуйском районе ветропарк на 100 мегаватт, заработает в регионе и солнечная электростанция, инвестировать средства в новый проект намерены голландские инвесторы.

Авторы: Юлия Землянова, Нуржан Мергенбай, Бахытжан Бапаев

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