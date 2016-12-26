Итоги года: достижения жамбылцев в сфере «зеленой экономики»

Жамбылская область является одним из лидеров среди регионов по приоритетному направлению развития «зеленой экономики». Здесь активно используют энергию солнца, ветра и воды. Этому способствуют благоприятные климатические условия региона. О том, каких успехов достигли жамбылцы в этой сфере, какие планы есть на будущее, в материале наших корреспондентов.
Сразу 9 крупных объектов работают на возобновляемых источниках энергии в Жамбылской области. Четыре из них находятся в горном Кордайском районе, два – в Мерке, остальные - в районах Турара Рускулова, Шу и Жаулы. Эти станции в целом вырабатывают 114 мегаватт в час энергии, которая затем транспортируется через единую энергетическую сеть страны. Самая большая станция в Центральной Азии это Жуалинская, 150 гектаров и в час вырабатывает 50 мегаватт.
Иван Забарин, начальник солнечной электростанции
- Планируется расширить и построить вторую очередь станции, это еще 50 мегаватт. Электроэнергия будет передаваться также уже в нашу построенную подстанцию. Планируется частично использовать панели казахстанского производства
А эти генераторы на перевале Кордай работают на энергии ветра. Природные климатические условия позволяют непрерывно производить электроэнергию. Сейчас в районе установлено 50 таких генераторов.
Впрочем, возобновляемым источникам энергии в области уделяется особое внимание. В регионе работают 4 гидроэлектростанции. Всего же все 9 объектов в этом году произвели 280 миллионов киловатт энергии.
Кудайберген Корганбаев, руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Жамбылской области
- В 2017-2020 годах мы планируем реализовать еще 5 проектов и довести выработку энергии до 247 мегаватт.
Для реализации этих проектов будут привлечены инвесторы из Франции, Германии, Турции, России и Китая. Для этого на следующий год на международной выставке ЭКСПО-2017 жамбылцы презентуют действующие предприятия и перспективные проекты.
Тимур Жанке, заместитель акима Жамбылской области
- Мы планируем выставить 9 проектов. Это, как я уже отметил, Бурное Солар-1, ветропарк. У нас есть мини-ГРЭС на Тасоткельском водохранилище, также у нас есть Казхат мини-ГЭС в Карыгыстауском ущелье, так же это Меркентский район с выработкой 9,2 мегаватт в час, первое Тасоткельское и 3,2 мегавата Каракыстак.
В планах на следующий год - запустить в Шуйском районе ветропарк на 100 мегаватт, заработает в регионе и солнечная электростанция, инвестировать средства в новый проект намерены голландские инвесторы.
Авторы: Юлия Землянова, Нуржан Мергенбай, Бахытжан БапаевНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter