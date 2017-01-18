Мажилис обозначил приоритеты работы депутатов в нынешнем году

Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин рассказал о нормативно-правовых актах, которые будут рассмотрены до конца сессии. В частности, мажилисмены будут работать над законопроектами о здравоохранении и социально-трудовой сфере, дорожном движении, информации и коммуникаций, деятельности некоммерческих организаций. Рассмотрят народные избранники и стратегические кодексы - о налогах и недрах. А на правительственных часах перед депутатами выступят 11 из 15 министров.

Один из законопроектов, который рассмотрят в Мажилисе в ближайшее время, - о развитии местного самоуправления. Необходимость принятия такого документа назрела давно. Местной исполнительной власти сегодня не хватает финансовой независимости. А обращения в город или область, а в некоторых случаях и в республику, по вопросу финансирования, скажем, строительства пролёта забора, выглядят как-то неуместно. В итоге же эффективность работы акимов на местах снижается. Асхат Ниязов пообщался с депутатами, чтобы понять, как на селе повысить эффективность и коррупцию свести на «нет».

Асхат Ниязов, корреспондент

- Представьте, что вы живете на какой-то определённой местности, скажем, районе или поселке. Как вы считаете, кто должен решать, куда распределять бюджет, скажем, на воду или, может быть, на освещение, на ремонт местного клуба? Вы – жители поселка? Или кто-то там далеко, где даже не видно, что здесь происходит.

Вот, например, в Павлодарской области благодаря введению в селах практики местного самоуправления появился собственный бюджет. Жители Григорьевского сельского округа деньги решили потратить на первоочередные нужды - благоустройство, освещение улиц, установку камеры наружного видеонаблюдения. У сельчан еще немало предложений и идей, куда бы они хотели направить средства, однако львиная доля расходов по-прежнему ложится на районную и областную казну.

Ольга Веневцева-Лесовая, аким Григорьевского сельского округа

- Получается, что каждый житель нашего села, нашего округа, оплачивая свои земельные, имущественные, транспортные налоги, могут у нас в акимате в списках найти свою фамилию, увидеть, что его деньги не уходят куда-то в район, куда-то там еще. Они возвращаются нам на счет. Благодаря этим деньгам у нас горит свет, мы оплачиваем за свет, благодаря этим деньгам у нас чистятся дороги, у нас буртуются свалки.

Но не все так просто. У депутатов вызвала сомнение прозрачность распределения местного бюджета. Кто даёт гарантии, что у акимов не дрогнет рука?

Омархан Оксикбаев, депутат Мажилиса Парламента РК

- В селе нет ни одного юриста. Специалистов вообще нет. Если бы это провели в районе, было бы правильно. Потому что мы не сможем полностью обеспечить правильность всей процедуры. Мы теперь взяли со второго и третьего бюджета, передаем на уровень четвертого. Кто будет контролировать эти средства и имущество? По закону большая часть передана администрации села.

Тимур Сулейменов, министр национальной экономики РК

– В местном собрании предусмотрена возможность своеобразной бюджетной комиссии, она называется - комиссия по мониторингу доходов и расходов, то есть и на уровне местного собрания будет возможность контролировать и осуществлять мониторинг, затем маслихат районный берет на себя окончательную ответственность по утверждению бюджета.

Еще один момент. Акимам сел предоставлены полномочия - налагать административные штрафы по 17 статьям, деньги, соответственно, пойдут в местный бюджет. Однако….

Айгуль Нуркина, депутат Мажилиса Парламента РК

– При наложении таких же административных штрафов сотрудниками полиции и других госорганов и должностных лиц штрафы поступают в другие соответствующие бюджеты. Почему такого рода штрафы не направляются в бюджет местного самоуправления по месту их наложения, тем более, если мы хотим обеспечить наполняемость бюджета местного самоуправления.

Тем более что есть вероятность, что штрафы теперь, чтобы увеличить бюджет, будут выписывать надо и не надо. Вопрос сложный, но это в принципе было первое выступление нового министра национальной экономики перед депутатами. Моментов, над которыми еще предстоит работать, - много, а потому уже через неделю в Мажилисе соберут круглый стол, куда пригласят всех заинтересованных лиц, чтобы найти ответы на вопросы, которые сегодня ответить не смогли.

Авторы: Асхат Ниязов, Серик Конырбаев и Мейрамбек Ахмаханов

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