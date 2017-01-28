Республика Вануату стремится к сотрудничеству с Казахстаном. Постоянный представитель этого тихоокеанского государства при ООН Одо Теви в эксклюзивном интервью нашему каналу назвал Казахстан лидером в миротворческой миссии и выразил надежду на более тесное партнерство.

Напомним, что Республика Вануату и Казахстан установили дипломатические отношения в феврале 2014 года. Далекая страна состоит из 83-х островов Архипелага Новые Гебриды. И, несмотря на такие дальние расстояния от Центральной Азии, в этом государстве знают о вкладе Казахстана в антиядерном движении. К тому же, сам Постпред Вануату при международной организации является председателем комиссии ООН по разоружению.

Одо Теви, Постпред Вануату при ООН, председатель комиссии по разоружению

- Казахстан имеет собственную позицию, и его роль важна в Совете Безопасности ООН. Ваша страна лидирует в решении вопросов мира и безопасности. В 2016 году Казахстан был в рабочей группе ООН по разоружению и провел блестящую работу. Я возглавляю эту комиссию и восхищен казахстанскими инициативами, вашими конкретными делами. Для меня Казахстан, это страна, которая показывает пример в антиядерном движении и продолжает неустанно работать в этом направлении, продвигая вопросы мира и безопасности.

Автор: Ренат Садыров

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter