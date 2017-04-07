В Усть-Каменогорске горожане задолжали КСК 216 миллионов тенге

В Усть-Каменогорске капитальный ремонт аварийных многоэтажек может закончиться еще до начала восстановительных работ.

Местные КСК остались без средств на реставрацию объектов жилого фонда. Уже второй год кооперативы собственников квартир добиваются погашения задолженности от населения. На сегодня долг превышает 216 миллионов тенге. Безболезненно выйти из долговой ямы и внести свой вклад в благоустройство дворов, злостным неплательщикам предложили общественники.

Председатель ассоциации городских КСК Гульнар Абишева как школьный учитель, разве что вместо классного журнала увесистые книги бухучета, а вместо нерадивых учеников - неплательщики коммунальных услуг. Только на последней парте они не прячутся, а скрываются за железными дверями собственных квартир.

Сегодня в Усть-Каменогорске 190 КСК, на каждом в среднем по миллиону тенге задолженности.

Станислав Каримов, председатель общественного совета Усть-Каменогорска

- Давайте переведем эти 200 миллионов в конкретные дела, например, из бюджета мы с депутатами сейчас тратим порядка 170 миллионов на ремонт всех дворов всех асфальтных покрытий в Усть-Каменогорске.

Жилищные споры в областном суде жаркие. В прошлом году почти на полгода растянулись 10 тысяч подобных разбирательств. Результат - отсутствие победителей и еще больше выросшие долги. После суда неплательщики попадают в еще большую кабалу – 25 процентов от суммы долга нужно выплатить судоисполнителям. Разобраться в ситуации попытались активисты городского совета общественности. В офисы КСК посадили профессиональных медиаторов. С населением они работают плотно и предлагают различные варианты погашения задолженностей.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент

- Долги за КСК по новым правилам можно отработать, например, устроившись дворником в свой же жилищный кооператив, но это не единственная альтернатива погашения задолженности

Елена Фролова, к примеру, убирать двор не в состоянии. Медиаторы предложили другой вариант.

Елена Фролова, жительница Усть-Каменогорска

- Мне предлагали, что частями можно оплатить, предлагали, что можно отработать, допустим, двор почистить. По состоянию здоровья я не могу это выполнить, предложили частями оплатить долг.

К следующей зиме в Усть-Каменогорске нужно подготовить больше 200 многоэтажек. Председатели КСК очень надеются, что владельцы квартир, наконец, осознают, что итог этой работы в конечном счете зависит от них.

Автор: Вячеслав Ветлугин, оператор: Дмитрий Пыхтин