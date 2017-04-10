Железнодорожный паромный комплекс в порту Курык начал операционную деятельность

Об этом заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, выступая на правительственном часе в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба МИР РК.

«С марта текущего года паромный терминал начал операционную деятельность, на сегодняшний день перевалено порядка 120 цистерн с нефтепродуктами (10 тыс. тонн). До конца года через данный терминал планируется перевалить более 500 тыс. тонн», - отметил Женис Касымбек.

Также, по его словам, в текущем году начато строительство автомобильной составляющей паромного комплекса.

«На данные цели в бюджете 2017 года предусмотрено выделение 50 млрд. тенге. Реализация данного проекта позволит обеспечить перевалку перспективного грузопотока и разгрузить паромный терминал порта Актау. В целом, к 2020 году планируется довести мощность морских портов до 26 млн. тонн», - сказал министр, выступая перед депутатами.

Отмечается положительная динамика на рынке морских перевозок грузов. Сегодня торговый флот Казахстана состоит из 11 судов, из них 8 танкеров и 3 сухогруза, прибытие четвертого сухогруза планируется в середине этого года.

Отечественные танкера начали оперировать на линии Туркменбаши – Баку, Махачкала – Баку, объем перевозок, которых в 2016 году составил 1 млн. и 160 тыс. тонн соответственно.