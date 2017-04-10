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25 тысяч жалоб поступило на полицейских Алматы в прошлом году

  • 10.04.2017 23:00
25 тысяч жалоб поступило на полицейских Алматы в прошлом году

Больше 25 тысяч жалоб на полицейских Алматы поступило в прошлом году в различные ведомства.

В прокуратуре города изучили их и пришли к выводу, что 70 процентов обращений не без оснований. Подтвердились факты волокиты при расследовании уголовных дел и нарушения прав. Пострадавшие жалуются, что не могут даже попасть в здание полиции, а следователи и дознаватели избегают встреч с ними. Между тем уголовное преследование оказывается прекращенным и нередко незаконно.

К примеру, предприниматель Эльмира Турунова, пострадавшая от мошенников, 9 месяцев напрасно пыталась попасть к следователю. Она обратилась в прокуратуру, после чего полицейских призвали к ответу. Сейчас во всех отделах полиции ведут прием дежурные прокуроры, к которым можно обратиться за помощью или консультацией.

Жаркынбек Бакашбаев, заместитель прокурора Алматы

- Кроме этого, создаются и созданы прозрачные кабинеты для производства следственных действий. За стеклянными стенами проводятся допрос, очные ставки и другие следственные действия. И руководство, и другие участники процесса могут наблюдать за стенами, что происходит внутри, чтобы не было никаких нарушений законности.

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