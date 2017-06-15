Еще два «круглосуточных» ЦОНа появились в Казахстане

Теперь возможность подать заявление на получение государственных услуг или получить готовую справку могут не только астанинцы, но и жители Алматы и Шымкента, сообщает пресс-служба некоммерческого АО «Правительство для граждан»

По словам Аблайхана Оспанова, председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» столичный Центр обслуживания населения, расположенный по адресу Сауран, 7, в котором впервые был запущен график работы до 12 часов ночи – пользуется популярностью.

«Мы провели тщательный мониторинг пилотного проекта. С момента его запуска порядка двух тысяч жителей и гостей столицы воспользовались государственными услугами в период с 20.00 до 24.00. Было выдано 506 документов и принято заявлений на оказание около двух тысяч государственных услуг. Видя такой спрос, мы решили ввести график работы до полуночи также в отделах Алматы и Шымкента, поскольку эти два города у нас самые большие по численности населения», - рассказал Оспанов.

Фронт-офисы, с графиком работы с 8.00 до 24.00 с понедельника по пятницу расположены по адресам: Астана, ул. Сауран, 7, Алматы, Ауезовский район, ул. Джандосова, 51, Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, 24. Кстати, для удобства услугополучателей, оплатить госпошлины за услуги можно до 24.00, поскольку кассы также переведены на «круглосуточный» режим работы. В субботу эти отделы работают до 20.00.