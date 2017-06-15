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Еще два «круглосуточных» ЦОНа появились в Казахстане

  • 15.06.2017 13:27
Еще два «круглосуточных» ЦОНа появились в Казахстане esl.sko.gov.kz

Пилотный проект «Правительства для граждан» по работе ЦОНов до полуночи получил продолжение.

Теперь возможность подать заявление на получение государственных услуг или получить готовую справку могут не только астанинцы, но и жители Алматы и Шымкента, сообщает пресс-служба некоммерческого АО «Правительство для граждан»

По словам Аблайхана Оспанова, председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» столичный Центр обслуживания населения, расположенный по адресу Сауран, 7, в котором впервые был запущен график работы до 12 часов ночи – пользуется популярностью.

«Мы провели тщательный мониторинг пилотного проекта. С момента его запуска порядка двух тысяч жителей и гостей столицы воспользовались государственными услугами в период с 20.00 до 24.00. Было выдано 506 документов и принято заявлений на оказание около двух тысяч государственных услуг. Видя такой спрос, мы решили ввести график работы до полуночи также в отделах Алматы и Шымкента, поскольку эти два города у нас самые большие по численности населения», - рассказал Оспанов.

Фронт-офисы, с графиком работы с 8.00 до 24.00 с понедельника по пятницу расположены по адресам: Астана, ул. Сауран, 7, Алматы, Ауезовский район, ул. Джандосова, 51, Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, 24. Кстати, для удобства услугополучателей, оплатить госпошлины за услуги можно до 24.00, поскольку кассы также переведены на «круглосуточный» режим работы. В субботу эти отделы работают до 20.00.

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