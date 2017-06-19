Более 20 детей утонули с начала купального сезона в Казахстане

Каждый день в республике на различных водоемах тонут люди, сообщает официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

«Мы призываем население республики быть осторожными на водоемах, не оставлять без присмотра детей, а также соблюдать культуру безопасности в целях сохранения собственных жизней. Перед отдыхом на водоемах обязательно изучить правила поведения на воде. На сегодняшний день приходится констатировать тот факт, что люди игнорируют все правила. Зачастую это зависит от родителей, которые недооценивают всю опасность ситуации и могут отпустить детей без соответствующего инструктажа и без присмотра», - обратился к казахстанцам официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Как сообщается, за истекшие сутки произошло 3 трагических случая. Так, 16 июня погибли люди в трех областях Казахстана - в Жамбылской, Северо-Казахстанской и Павлодарской.

В Жамбылской области в Байзакском районе в искусственном водоеме в неустановленном для купания месте утонул 11-летний подросток. В 18:43 по вызову тело обнаружено и извлечено из воды силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области.

В Северо-Казахстанской области в Кызылжарском районе на оз.Матище в неустановленном для купания месте утонула девочка 2004 г.р. В 17:46 тело извлечено из воды местными жителями.

В городе Павлодар на реке Иртыш в неустановленном для купания месте утонул парень 1999 г.р. В 20:37 по вызову тело обнаружено и извлечено из воды силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области.

«Повторюсь, что все трагические случаи происходят в неустановленных для купания местах, на так называемых «диких пляжах», где отсутствуют соответствующие условия для людей. При этом в стране более 50 000 водоемов. Отмечу также, что с начала купального сезона (1 июня) 2017 года на водоемах страны утонуло 45 человек, из них 24 - дети. С начала купального сезона трагические случаи произошли в Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях, в Астане. С начала текущего года на водоемах страны утонуло 98 человек, из них 52 - дети. При этом спасено 61 человек, из них 9 детей», - подчеркнул Руслан Иманкулов.

В целях недопущения гибели людей на водоемах страны КЧС МВД РК совместно с акиматами принимает комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности граждан на воде.

В режим повышенной готовности переведен личный состав оперативно-спасательных отрядов численностью более 1 300 спасателей, подготовлены более 300 ед. автомобильной и спасательной техники, более 400 ед. плавательных средств, порядка 1500 ед. водолазного оборудования и снаряжения.

На необорудованных и запрещенных местах водоемов организована работа более 50 выдвижных мобильных спасательных постов оперативно-спасательных отрядов.

Проведена подготовка порядка 400 общественных (объектовых) спасателей, создано более 120 спасательных постов в местах массового отдыха на воде.

На потенциально опасных участках и местах, запрещенных для купания, установлены 1 962 предупреждающих знаков «Купаться запрещено», в местах отдыха установлено почти 1000 наглядных стендов по тематике «Правила поведения на воде».

«В целом, принятые меры позволили сократить в текущем году число утонувших почти на 50%, в том числе детей - порядка 20%. Основная причина во всех трагических случаях, где погибли дети - оставление без присмотра взрослых», - отметил Руслан Иманкулов.

Комитет по ЧС МВД РК обращает внимание населения на соблюдение требований правил безопасности на водоемах.

Строго запрещено:

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы. Очень опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам.

Необходимо отметить, что длительное купание также опасно для здоровья, и продолжительность купания, в основном, зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра. Наиболее приемлемые режимы купания это: - температура воды +18, время купания 6-8 минут; - температура воды +20, время купания 10-12 минут; - температура воды выше +20, время купания до 15 минут. Также не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после приема пищи.