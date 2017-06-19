К.Токаев поблагодарил Швейцарию за участие в EXPO-2017

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с Федеральным советником (министром) иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером, сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.

К.Токаев высказал признательность Швейцарии, одному из мировых лидеров в сфере «зеленой экономики» и альтернативной энергетики, за активное участие в международной выставке EXPO-2017.

Спикер Сената подчеркнул, что Казахстан рассматривает Швейцарию как важного и надежного партнера в Европе. Двустороннее сотрудничество включает активный политический диалог, широкие торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы укрепления межпарламентского диалога, который играет важную роль как в двусторонних связях, так и в рамках международных организаций, включая Парламентскую Ассамблею ОБСЕ.

К.Токаев и глава внешнеполитического ведомства Швейцарии также обсудили ряд вопросов, касающихся «затяжных конфликтов» в зоне ответственности ОБСЕ.