К.Токаев поблагодарил Швейцарию за участие в EXPO-2017

К.Токаев высказал признательность Швейцарии, одному из мировых лидеров в сфере «зеленой экономики» и альтернативной энергетики, за активное участие в международной выставке EXPO-2017.
Спикер Сената подчеркнул, что Казахстан рассматривает Швейцарию как важного и надежного партнера в Европе. Двустороннее сотрудничество включает активный политический диалог, широкие торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи.
В ходе беседы были рассмотрены перспективы укрепления межпарламентского диалога, который играет важную роль как в двусторонних связях, так и в рамках международных организаций, включая Парламентскую Ассамблею ОБСЕ.
К.Токаев и глава внешнеполитического ведомства Швейцарии также обсудили ряд вопросов, касающихся «затяжных конфликтов» в зоне ответственности ОБСЕ.